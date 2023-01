‘Drejtësia hap e mbyll çështje me urdhër të Ramës’/ Meta për audio përgjimin e 21 janarit: Shashkë e qeverisë për të tërhequr vëmendjen nga inceneratorët

Kreu i Pl, Ilir Meta ka reaguar në lidhje me audio përgjimin e ri lidhur me protestën e 21 janarit, ku pohon se kjo është shashkë nga qeveria me interesin për të hequr vëmendjen nga skema e inceneratorëve.









Në një deklaratë për mediat, Meta tha se çështja tregon dhe nivelin e drejtësisë, ku shtoi se drejtësia po bëhet ‘mashë’ e qeverisë pasi vepron me urdhër të kryeministrit Edi Rama.

“Mendoj se kjo është një shashkë e nivelit më ordiner për të shmangur vëmendjen nga skema e inceneratorëve dhe nga skandale të tjera, këto janë histori që nuk fshehin dot skandalet e Edi Ramës por tregojnë nivelin e drejtësisë që hap dhe mbyll çështje me urdhër të Edi Ramës. Ata të hetojnë por shqiptarët nuk janë budallenj e shohin si po rripen çdo ditë nga regjimi i Edi Ramës dhe mezi presin 14 majin për të rikthyer qeverisjen në sistemin vendor, demokracinë dhe llogaridhënien”, tha Meta.