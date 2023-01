“Edi” i çoi mesazh biznesmenit: Si thua për 150 mijë euro?! Si iu morën paratë Pëllumb Salillarit nga tre djemtë nga Shkodra

Me 7 janar të këtij viti, Policia e Tiranës bëri me dije se kishte vënë në pranga tre persona, të cilët vinin gjoba. Në fakt u fol se personat shënjestronin biznesmenë të fuqishëm në vend, por nuk u dhanë detaje të mëtejshme pasi u bë me dije se ishin një mori personash që kishin dorëzuar para tek tre personat që hiqeshin si njerëz me pushtet. Por më vonë Prokuroria hodhi dritë mbi njërin nga këta personazhe të gjobitur. Dhe bëhet fjalë konkretisht për ndërtuesin dhe biznesmenin Pëllumb Salillari, i cili kishte marrë një SMS dy ditë më parë në një aplikacion të veçantë ku i kërkoheshin 150 mijë euro në emër të Edit.









Prokuroria

Mbrëmjen e 5 janarit 2023 rreth orës 22:30 të mbrëmjes në aplikacionin “Signal” në telefonin e biznesmenit Pëllumb Salillari, pronar i kompanisë ndërtuese “Salillari” sh.p.k mbërriti një mesazh nga një kontakt me emrin “Edi”. Sikurse rezulton nga dosja hetimore, Salillari i është përgjigjur pas disa minutash me fjalët “mirë shef si jeni?”, duke treguar se e ka njohur dërguesin e atij mesazhi. Nga ana tjetër, i shkruajnë “doja me të thënë diçka, por po i them dikujt tjetër”.

Sipas dosjes hetimore që e ka bërë publike “News 24”, në këtë moment këtu Pëllumb Salillari kupton se ishte ndonjë lojë dhe po e mashtronin. Për këtë arsye, vendosi të njoftonte policinë dhe të rrëfente gjithçka po i ndodhte. Nga hetimi rezultoi se shtetasit Jasmin Pepaj, Rezart Pepaj dhe Sherif Kadroviç, të cilët ndodhen aktualisht nën masën e arrestit me burg, kishin mundur të ndërhynin në rrjetin “Signal” dhe të bënin të mundur që t’i shkruanin biznesmenit të njohur, mesazhe që atij i shfaqeshin me dërgues kontaktin me emrin “Edi”. Në fakt, bëhej fjalë për një numër anglez që personat e përdornin për të zhvatur para nga biznesmenë të ndryshëm. Policia i kërkoi Sallillarit të vijonte bisedën dhe të linte takim me personat që i shkruanin. Salillari i shkruan më tej tekstshkruesit: “Më thuaj të lutem pa problem”. Personi i shkruan: “Ia jep dot robit 150 000 euro dhe rregullohemi”. Për të bërë të mundur arrestimin e mashtruesve Salillari udhëzohet të lërë takim me ta. Me vendim të Prokurorisë, u tërhoq nga llogaria e Ministrisë së Brendshme shuma prej 150 000 eurosh, brenda së cilës u vendos GPS, për ta gjurmuar.

Në momentin e takimit, sikurse ishte lënë mes palëve, mbërrin një person në banesën e Salillarit dhe merr lekët. Në momentin kur të dyshuarit po largoheshin policia ndërhyri dhe bëri arrestimin. Më pas gjatë kontrolleve në banesat e tyre u gjetën shuma të konsiderueshme parash mbi 120 000 euro të dyshuarit nuk i justifikojnë dot dhe ka dyshime se këtë aktivitet kriminal e kanë kryer edhe ne raste të tjera.

Arrestimi

Policia e Tiranës bëri me dije se tre persona kanë rënë në pranga pasi mashtronin qytetarët duke u prezantuar si persona të rëndësishëm në strukturat e shtetit. Jasmin dhe Rezart Pepaj, si dhe Sherif Kadroviç u kapën në flagrancë në tentativë për të përfituar nëpërmjet mashtrimit 130 000 euro. Gjatë operacionit policor të koduar “Signal”, u sekuestruan 12 600 euro të tjera. Jasmin Pepaj 40 vjeç, Rezart Pepaj 31 vjeç dhe Sherif Kadroviç, 36 vjeç, të tre banues në Shkodër u tha se akuzohen për veprën penale “Mashtrimi”, kryer në bashkëpunim, më shumë se një herë. Policia bëri me dije se ata shkonin në biznese të ndryshme dhe prezantoheshin si njerëz të rëndësishëm në strukturat e shtetit, për të përfituar shuma të konsiderueshme parash në euro. Në total, në kuadër të këtij operacioni, u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 142 600 euro./panorama