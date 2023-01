Gjermania fillon lëvizjet për të dërguar tanke luftarake në Ukrainë

Kancelari gjerman Olaf Scholz pritet të njoftojë dërgimin e tankeve gjermane ‘Leopard 2’ në Ukrainë të mërkurën, tha një zyrtar me njohuri për këtë çështje për POLITICO.









Njoftimi i pritshëm i Scholz – i cili ende nuk është konfirmuar zyrtarisht – vjen pasi kancelari është planifikuar të flasë në parlamentin gjerman të mërkurën në orën 13:00. Sipas zyrtarit, Gjermania do të konfirmojë gjithashtu se do të lejojë vende të tjera si Polonia të dërgojnë tanket e tyre Leopard në Ukrainë.

Media gjermane Spiegel raportoi gjithashtu të martën në mbrëmje se kancelari kishte vendosur të furnizonte Ukrainën me tanke Leopard, duke thënë se Gjermania do të dërgonte “të paktën një kompani të Leopard 2A6” si pjesë e një koalicioni më të gjerë të vendeve që do të dërgonin gjithashtu tanke të prodhimit gjerman. automjeti.

Një zëdhënës i qeverisë gjermane nuk mund të kontaktohej për koment.