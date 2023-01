Pas deklaratës së këngëtarit Young Zerkës, i cili trazoi rrjetin duke hedhur dyshimet se Sara Berisha dhe DJ PM do të bëheshin prindër për herë të parë.









Por menjëherë ka reaguar vetë blogerja e cila ka hedhur poshtë dyshimet për një shtatzëni.

Përmes një postimi në Instastory, Sara shkruan se nëse do të ketë një lajm të rëndësishëm atëherë do të jetë vetë ajo e cila do ta konfirmojë.