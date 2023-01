“Një zhurmë e çuditshme vazhdimisht”, dy shqiptarë kapen nga policia spanjolle në “shtëpi bari”

Garda Civile e Navarrës ka zhvilluar “operacionin bimore”, i cili rezultoi në arrestimin e tre personave, një shtetas spanjoll 47 vjeç dhe dy shqiptarë 28 dhe 23 vjeç, pas zbulimit të dy shtëpive të barit. Një person i katërt me origjinë shqiptare me urdhër arresti të prerë është kapur gjithashtu. Demontimi i dy pikave të mëdha të kultivimit të marijuanës në banesa rezultoi në sekuestrimin e më shumë se 2100 bimëve marijuanë, me një prodhim prej njëqind kilogramësh, me vlerë 220,000 euro.









Bashkëpunimi me qytetarët ishte thelbësor për fillimin e hetimeve, kur në fillim të korrikut, në numrin e telefonit të Shërbimit të Qytetarëve të Gardës Civile (062) u mor një telefonatë, ku një person raportonte se nga një shtëpi në Andosilla buronte “një zhurmë e çuditshme vazhdimisht”.

Ekipi Territorial i Policisë Gjyqësore të Gardës Civile të Navarrës (ETPJ) mori përsipër hetimet për zbardhjen e një vepre të mundshme kriminale dhe nisi ‘Operacionin BIMORE’. Pas mbikëqyrjes diskrete të shtëpisë, e cila në fillim paraqitej si e pabanuar, hetuesit vunë re se në disa pika të shtëpisë lëshohej ndriçimi brenda, si dhe dëgjohej zhurma që kishin denoncuar.

Agjentët verifikuan se shtëpia ishte e lidhur në mënyrë të paligjshme me rrjetin elektrik, gjë që tregonte për një aktivitet të mundshëm të paligjshëm brenda. Nga hetimet u zbulua se grupi kriminal përdorte një shtëpi të dytë në qytetin e Navarres, Cortes.

Pas vendimit të gjykatës, në shtëpinë Andosilla, u gjetën pesë dhoma të dedikuara ekskluzivisht për mbjelljen dhe kultivimin e marijuanës, në faza të ndryshme të lulëzimit dhe u zbuluan 1224 bimë në gjendjen e tyre maksimale të rritjes. Në shtëpinë e Cortes u sekuestruan 878 bimë marijuanë në faza të ndryshme të lulëzimit si dhe një hanxhar i madh.

Në shtëpinë e Andosillës jetonte një person i ngarkuar me detyrat e ruajtjes, mbikëqyrjes dhe mbrojtjes së plantacionit, i cili nuk dilte jashtë, jetonte keq në një shtrat të vendosur në kuzhinën ngjitur me frigoriferin dhe ushqimi merrej nga anëtarë të tjerë të grupit kriminal.

Përgjegjësit e plantacionit morën masa të forta sigurie me kamera video vëzhgimi, vëzhgim të përhershëm nga anëtarët e organizatës, ndër të tjera.

Vetëm me mashtrimin për energjinë elektrike ata i kishin shkaktuar shtetit një dëm prej 53.000 eurosh.