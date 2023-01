Oscar 2023/ Brendan Fraser, favoriti absolut i çmimeve të këtij viti

Janë shpallur nominimet për çmimet Oscar të këtij viti dhe emri i Brendan Fraser figuron në listën e të preferuarve.









Në filmin “Whale”, Fraser luan një burrë të izoluar me mbipeshë që përpiqet të pajtohet me vajzën e tij, me performancën e tij që tashmë ka marrë vlerësime të mira.

Këtë vit Fraser është kandidat për aktorin më të mirë së bashku me Austin Balter dhe Colin Farrell.

Kush është Brendan Fraser

U prezantua me publikun e gjerë përmes rolit të ‘Rick O’Connell’ në trilogjinë ‘The Mummy’, në vitin 1999. Fraser ishte një nga sharmantët më të mëdhenj të viteve ’90, duke fituar një tërheqje të madhe për publikun.

Megjithatë, lëndimet e tij mendore e mbajtën atë jashtë kinemasë dhe e çuan në një betejë të vështirë me depresionin.

Vite më vonë, ai u rikthye në qendër të vëmendjes me ‘Whale’ dhe është sërish në qendër të vëmendjes, këtë herë jo për pamjen e tij simpatike, por për performancën e tij zemërthyese – për kritikët – si Charlie.

“Më deshën 32 vjet për të arritur këtu” – Fjalimi prekës

Krahas çmimeve Oscar, Fraser luajti edhe në Critics Choice Awards, duke qenë se fitoi çmimin për aktorin më të mirë për rolin e tij në “Whale”.

Fjalimi i aktorit ishte një nga më emocionuesit e mbrëmjes, ku 53-vjeçari nuk mundi të mbante lotët.

Ndër të tjera ai me zërin që dridhej tha: “Ky film flet për dashurinë. Bëhet fjalë për shpengimin. Dhe kur e gjeni dritën në një vend të errët. Jam shumë me fat që kam punuar me kaq shumë kontribues të mrekullueshëm. M’u deshën 32 vjet për të arritur këtu” dhe falënderoi skenaristin dhe regjisorin e filmit.

“Isha në shkretëtirë dhe ndoshta duhej të kisha lënë një gjurmë thërrimesh, por ti më gjete dhe si të gjithë regjisorët më të mirë më tregove se ku të shkoja për të qenë aty ku doja të isha”, i tha ai Darren Aronofsky-t.

Së fundi, ai i përlotur tha: “Nëse je si Charlie, që luajta në këtë film, në ndonjë mënyrë, duke luftuar me obezitetin ose duke u ndjerë sikur je në një det të zi, dua që ta dish se mund të qëndrosh mbi dy këmbët dhe ec në dritë, gjëra të mira do të ndodhin. Faleminderit”.

Sulmi seksual në 2003

Viti 2003 do të ndryshonte plotësisht pikëpamjen e Brendan Fraser për industrinë e filmit, dhe kjo nuk ishte një përvojë e këndshme.

Philip Burke, ish-president i HFPA e ftoi aktorin në një hotel në Beverly Hills për drekë. Megjithatë, siç doli më vonë, ai nuk kishte në mendje një darkë biznesi. Philip Burke, 89 vjeç sot, i cili ende mohon të gjitha akuzat, ka sulmuar seksualisht Fraser.

In 2018, Fraser said he was groped by longtime Hollywood Foreign Press Association (HFPA) member Philip Berk, a former president of the organisation behind the Globes. https://t.co/93W1eOGF3E — breakingnews.ie (@breakingnewsie) November 16, 2022

“Shkuam për të shtrënguar duart dhe më pas, ai vuri dorën në të pasmet dhe nishanin tim. U ndjeva i sëmurë, i lënduar”, përshkroi ai në një intervistë në vitin 2018.

Aktori prej vitesh nuk kishte folur për atë që ndodhi, nga frika e pasojave që mund të kishte zbulimi i tij. Edhe kur vendosi të raportonte atë që ndodhi, HFPA, duke u përpjekur të mbulonte skandalin, i sugjeroi të nënshkruante deklaratën e përbashkët vijuese: “Megjithëse u vërtetua se zoti Burke e preku në mënyrë të papërshtatshme zotin Fraser, sipas provave që ai ishte për shaka dhe jo qasje seksuale”.

Historia e “balenës”

Filmi i Darren Aronofsky bazohet në shfaqjen me të njëjtin emër të Samuel D. Hunter, e cila ndjek dramën e një njeriu 270 kg. Charlie bën një përpjekje të dëshpëruar për t’u rilidhur me vajzën e tij, nga e cila ai hoqi dorë kur ajo ishte shumë e re.

Ai punon nga distanca si mësues i anglishtes dhe rrëfen përpjekjen e tij për të rifituar vajzën e tij, me shumicën e skenave të filmit që “thyejnë kockat” siç shkruajnë zakonisht mediat e huaja.

Shikoni trailerin

Ai u duartrokit për 6 minuta në Festivalin e Filmit në Venecia

Performanca e tij në rolin e Charlie ka marrë vlerësimet më të mira, ndërsa bujë ka bërë adhurimi gjashtëminutësh nga publiku në Festivalin e Filmit në Venecia, ku ishte i pranishëm në premierën e filmit. Kjo rezultoi që Fraser të bëhej emocional dhe të përpiqej të mbante lotët.

Shihni videon përkatëse

The standing ovation for #TheWhale was so enthusiastic, Brendan Fraser tried to leave the theater but the crowd’s applause made him stay. #Venezia79 pic.twitter.com/ZZ0vbFX7Rl — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 4, 2022