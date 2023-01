Probleme me aknet në lëkurë?  Ja lista e ushqimeve që duhet t’i thoni ‘stop’  

Nëse vuani nga aknet në lëkurë atëherë duhet t’i ndërprisni menjëherë këto ushqime në regjimin tuaj ushqimor!









Ndonëse 10% e popullsisë së botës vuan nga aknet dhe nuk aspak e pazakontë, prania e tyre krijon bezdi tek lëkura ndaj dhe dieta ushqimore është mjaft e rëndësishëm.

Më poshtë do të gjeni listën e disa ushqimeve të cilat nxisin zhvillimin e akneve:

Ushqimet e pasura në karbohidrate

Buka e tepërt, drithërat, ëmbëlsirat e gatuara me miell të bardhë, orizi dhe ëmbëlsues të ndryshëm. Karbohidratet mund të rrisin nivelet e sheqerit në gjak dhe të kontribuojnë në zhvillimin e mëtejshëm të akneve.

Nënproduktet e qumështit

Duket të keni kujdes me masën që konsumoni nga këto nënprodukte, pasi studime të ndryshme kanë vërtetuar se të rinjtë që konsumonin rregullisht qumësht apo akullore ishin 4 herë më të predispozuar të vuanin nga aknet se të tjerët.

Ushqimet e pasura me Omega 6

Nëse keni një dietë të pasur me acide yndyrore omega-6 dhe me pak Omega-3 atëherë këto të fundit do ndikojnë keq në përmirësimin e akneve, ndaj dhe duket një balancë.

Çokollatat

Nëse konsumoni çokollata në tepricë atëherë duhet ta dini se kjo po ndikon keq tek aknet. Ngrënia e çokollatave rrit reaktivitetin e sistemit imunitar ndaj baktereve që shkaktojnë puçrra.