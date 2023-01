“Rusia ka armë mjaftueshëm”/ Numri 2 i Rusisë flet qartë: Jemi duke e ‘zhgënjyer’ Perëndimin!

Dmitry Medvedev, nënkryetari i Këshillit të Sigurimit rus, pohoi të martën se “kundërshtarët” e Moskës që monitorojnë prodhimin e armëve në vend do të zhgënjeheshin sepse ka “mjaftueshëm nga gjithçka”, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve TASS.









Medvedev i bëri komentet gjatë një vizite në fabrikën e kallashnikovit në qytetin e Izhevsk, ku ai mbajti një takim me fokus në prodhimin e armëve thelbësore dhe automjeteve ushtarake, sipas TASS.

“Ne i kemi parë automjetet dhe sot do të flasim për prodhimin e armëve më thelbësore, me theks te dronët, të cilët janë veçanërisht të kërkuar gjatë operacionit special ushtarak”, tha Medvedev, sipas TASS. “Natyrisht, ne do të diskutojmë një sërë çështjesh të tjera kyçe, veçanërisht duke pasur parasysh se është e nevojshme që vazhdimisht t’u kthehemi atyre dhe të shikojmë se çfarë prodhohet dhe si.

“Dhe kundërshtarët tanë po shikojnë gjithashtu, pasi ata pretendojnë herë pas here se ne [nuk na mungojnë] ose kjo ose ajo, se kemi vetëm raketa të mjaftueshme për vetëm disa goditje të tjera, ose diçka tjetër të tillë. Pra, unë do të doja për t’i zhgënjyer ata – ne kemi mjaftueshëm nga gjithçka”, tha ai, sipas TASS.