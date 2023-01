Shefi i grupit Wagner: “Shpifja” e luftëtarëve tanë dënohet deri në pesë vjet burg

Themeluesi i kompanisë mercenare Wagner i ka kërkuar parlamentit rus që të ndalojë mediat të publikojnë raporte negative për njerëzit e tij, duke ndryshuar kodin penal për ta bërë “shpifjen” e luftëtarëve të tij të dënueshëm deri në pesë vjet burg. Yevgeny Prigozhin e bëri këtë kërkesë në një letër drejtuar Vyacheslav Volodin, kryetarit të Dumës së Shtetit (Dhomës së Ulët). Zyra e shtypit e Prigozhin publikoi letrën sot. Volodin, aleat i ngushtë i Presidentit rus Vladimir Putin, ka mbrojtur tashmë ndryshimin e kodit penal për të lejuar autoritetet të konfiskojnë asetet e rusëve që jetojnë jashtë vendit, të cilët fyejnë publikisht Rusinë dhe forcat e saj të armatosura.









Prigozhin në letrën e tij akuzon “disa media, blogerë dhe kanale Telegram” se shpifin njerëzit e tij, duke përfshirë ish të dënuarit që ai rekrutoi nga burgjet, duke i portretizuar ata si “të këqij dhe kriminelë”. Kjo është një referencë për faktin se në disa raste është zbuluar e kaluara kriminale apo e errët e disa prej tyre. Të dënuarit pranuan ofertën e tij për të luftuar në Ukrainë për gjashtë muaj dhe, nëse do të mbijetonin, do të faleshin, edhe pse fillimisht ishin dënuar me burgim të përjetshëm.

Prigozhin i kërkon parlamentit që të kriminalizojë shpifjet për njerëzit e tij dhe të ndalojë zbulimin e të kaluarës së tyre kriminale. “Në thelb, njerëzit që ndodhen në vendet më të rrezikshme në vijën e frontit dhe rrezikojnë çdo ditë jetën e tyre dhe vdesin për vendin, paraqiten si njerëz të dorës së dytë, të cilëve u mohohet e drejta për të shlyer krimet e tyre dhe për të minimizuar me vetëdije arritjet e tyre”. shkruan ai në këtë tekst.

Deri më tani nuk ka asnjë reagim nga Volodin.

Më herët, Sergei Mironov, kreu i partisë pro-qeveritare Vetëm Rusia kritikoi dy rajone ruse që refuzuan të varrosnin me nderime ushtarake luftëtarët e Wagner të vrarë në Ukrainë. “Këto vendime janë joetike, nuk mund të gjykoni se çfarë ka bërë një person në të kaluarën. Sidomos nëse ky njeri ka vdekur me armë në dorë, duke mbrojtur atdheun tonë”, ka komentuar ai.