Situata ekonomike në vend/ Tabaku akuza qeverisë: E papërgjegjshme! Kujtohesh në fund për t’i shpërndarë disa thërrime qytetarëve nga buxheti

Deputetja e PD, Jorida Tabaku ka reaguar në lidhje me kostot e jetesë së shqiptarëve, ku akuzon qeverinë se nuk po i jep asnjë ndihmë këtyre të fundit.









Përmes një postimi në rrjetet sociale, Tabaku shkruan se qeveria po shpërndan vetëm disa thërrime nga buxheti i shtetit për qytetarët, ku në vend të kësaj duhet të kishte një paketë të konsoliduar ndihme.

Sakaq shton se qytetarët nuk duhet të mjaftohen me këtë shpërndarje lëmoshe që po u bëhet ku thekson se ka ardhur koha të ndryshohet filozofia e inflacionit dhe taksës progresive.

Postimi i plotë:

Për kë shkojnë paratë e shqiptarëve? Jo për qytetarët… Një qeveri e papërgjegjshme që nuk punon për shqiptarët kujtohet në fund për t’i shpërndarë disa thërrime që mbeten nga buxheti. Prej mbi një viti, shqiptarët paguajnë nga xhepi i tyre inflacionin socialist të prodhuar më së shumti nga politikat ekonomike dhe fiskale të qeverisë. 58% e peshës së çmimeve të rritura vijnë nga shkaqet e brendshme. Pjesa tjetër është e importuar. Në fillim krizën e inflacioneve qeveria e mohoi, nisi ta pohonte vetëm kur u duk ashiqare se çkish ndodhur. Shifrat tregojnë se inflacioni bazë, praktikisht le ta quajmë inflacion që godet më shumë në xhepa, është 8.42% dhe kjo do të thotë që rritja e çmimeve për produkte të rëndësishme është më e lartë dhe se vendet e bashkimit Europian. Një qeveri e përgjegjshme do duhej të kishte një paketë të konsoliduar ndihme për qytetarët, sipërmarrjet dhe jo vetëm. Por kjo qeveri nuk është as e përgjegjshme dhe as punon për qytetarët. Nuk ka asnjë plan për subvencionimin e sipërmarrjeve. Asnjë plan për ndihmën në sektor jetikë si ai i energjisë deh diversifikimit. Nuk ka asnjë plan për ndihmën konkrete ndaj bizneseve të vogla. Për të mbuluar gjithë sa më sipër angazhohet në shpërndarje lëmoshe ndërsa reformat e saj ekonomike kanë dështuar. Koha është që të ndryshojmë filozofinë e lëmoshës të qeverisë socialiste për të ofruar filozofinë e sipërmarrjes dhe tregut të lirë.

Koha është të ndryshojmë filozofinë e inflacionit socialist, taksave progresive për të ofruar filozofinë e taksës së sheshtë dhe fiskut me në qendër qytetarin.