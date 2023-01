U tërhoq nga futbolli, Gareth Bale njofton pjesëmarrjen në turneun e golfit

Ish-futbollisti i Real Madrid, Tottenham dhe kombëtares së Uellsit, Gareth Bale u tërhoq nga futbolli i luajtur dy javë më parë. 33-vjeçari tanimë ka bërë me dije se do jetë pjesë e një turneu golfi, sportin që ish-sulmuesi e ka praktikuar edhe kur ishte në aktivitet.









Bale njoftoi në kanalet e komunikimit se do luajë në një event AT&T Pebbe Beach Pro në muajin shkurt në Kaliforni. “Me kënaqësi dua të njoftoj se do të luaj në AT&T Pebble Beach Pro-Am në fillim të muajit të ardhshëm! Le të shkojmë”, njofton Bale.

Pesë herë fitues i Ligës së Kampionëve me Real Madridin, marrëdhënia e Bale me gjigantët spanjollë pësoi “thyerje” në 2019 kur ai u fotografua me një pankartë ku shkruhej “Uells. Golf. Madrid”, ndërkohë që ishte në turne me Uellsin.

Në turneun e golfit Pebble Beach do të marrin pjesë 156 amatorë dhe po aq profesionistë, duke përfshirë kampionin e US Open Matt Fitzpatrick, numrin pesë të botës Patrick Cantlay dhe tri herë fituesin kryesor Jordan Spieth.