Aktori fshin tatuzhin që i kishte dedikuar Kim Kardashian, fotografohet me të dashurën e re

Fundjavën e kaluar, Pete Davidson u fotografua me pushime në Hawaii me partneren e tij të re, të përfolur, Chase Sue Wanders.

Në fotot e publikuara, në të cilat aktori ka veshur vetëm rroba banje, duket se janë zhdukur tatuazhet që kishte bërë për nder të Kim Kardashian.

Davidson u fotografua pa tatuazhin “My Girl Is A Lawyer” që kishte vendosur mbi kockën e tij të klavikulës. Ai hoqi gjithashtu shenjën “Jasmine dhe Aladdin” që kishte bërë për puthjen e tyre të parë në një skeç “Saturday Night Live”. Fjala “Kim” e bërë tatuazh në gjoksin e tij ishte ndoshta shenja më ekstreme e besnikërisë ndaj Kardashian, por tashmë edhe kjo është hequr.

Pas një romance të shkurtër, Davidson dhe Kardashian u ndanë miqësisht gushtin e kaluar. Siç kishte thënë një burim pranë çiftit: “Ata kanë shumë dashuri dhe respekt për njëri-tjetrin, por zbuluan se distanca e gjatë dhe oraret e tyre kërkuese e vështirësonin vërtet ruajtjen e një lidhjeje”.

Pete Davidson gets rid of his Kim Kardashian-related tattoos five months after their breakup. pic.twitter.com/x7yptCbgjh

— Nzeora (@NzeoraHQ) January 23, 2023