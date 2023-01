Demenca dhe plakja/ Faktori emocional që mund t’i përshpejtojë ato

Neuroshkencëtarët nga Universiteti i Gjenevës po marrin njohuri shkencore mbi lidhjen e emocioneve negative, ankthit dhe depresionit me manifestimin e sëmundjeve neurodegjenerative një hap më tej, duke zhbllokuar mekanizmat që ndoshta shpjegojnë marrëdhënien.









“Ne kemi filluar të kuptojmë se çfarë ndodh kur truri percepton një stimul emocional”, thotë Dr. Olga Klimecki për një temë që ka pushtuar neuroshkencëtarët për 20 vitet e fundit. Sipas botimit në Nature Aging, të kuptuarit e funksionit të mësipërm:

nga njëra anë, ai shpjegon se si ndryshimet në sinapset (lidhjet) nervore nga emocionet negative nxisin rënien njohëse,

nga ana tjetër, ajo hap fushën për ndërhyrje të thjeshta por efektive si meditimi që mund të sigurojë rregullim më të mirë të emocioneve. Siç kanë treguar studimet e mëparshme, aftësia për të bërë ndryshime të shpejta në emocione është e dobishme për shëndetin mendor.

Në këtë rast, shkencëtarët donin të hetonin ndryshimet që një stimul negativ ka në tru në bazë të moshës dhe gjithashtu midis plakjes së shëndetshme dhe patologjike, nëpërmjet rivendosjes së funksionimit të duhur të trurit pas stimulit.

Eksperimenti përfshinte shfaqjen e videove të shkurtra që shfaqnin njerëz në një gjendje të lodhjes emocionale p.sh. për shkak të një fatkeqësie natyrore ose shqetësimi, si dhe video me përmbajtje emocionale neutrale për të vëzhguar aktivitetin e trurit duke përdorur një MRI. Krahasimi i parë ishte midis një grupi prej 27 personash mbi moshën 65 vjeç dhe një grupi prej 29 personash rreth moshës 25 vjeç, më pas procesi u përsërit me 127 të rritur të moshuar.

“I mbërthyer” në kujtime negative

Rezultatet treguan modele të ndryshme të aktivitetit të trurit dhe lidhjes midis pjesëmarrësve më të rinj dhe të moshuar, me të rriturit e moshuar që shfaqnin pasivitet të rëndë emocional në sinapset nervore. Duke shpjeguar këto dallime, studiuesi kryesor Sebastian Baez Lugo tha:

“[Dallimet] ishin veçanërisht të dukshme në nivelin e aktivizimit të rrjetit të modalitetit të paracaktuar/automatik, një rrjet i trurit që aktivizohet në gjendje pushimi. Aktiviteti i tij shpesh ndërpritet nga simptomat depresive ose ankthi, duke treguar përfshirjen e tij në rregullimin e emocioneve. Tek të moshuarit, korteksi i pasmë paraballor , pjesë e këtij rrjeti që përpunon kujtesën autobiografike , shfaq sinapse të shtuara me amigdalën , e cila merr pjesë në përpunimin e stimujve emocionalë . Këto lidhje janë më të forta te njerëzit që kanë rezultate të larta në shkallët që matin ankthin, analizën e tepërt ose mendimin negativ”.

Sipas studiuesve, në rrethana normale të moshuarit mund të menaxhojnë më mirë situatat negative duke u fokusuar në elementet pozitive. Prandaj, ndryshimet në sinapset midis korteksit aferent posterior dhe amigdalës janë tregues i plakjes jonormale. Përveç kësaj, korteksi i pasmë paraballor është një nga rajonet kryesore të trurit të prekur nga demenca , prandaj simptomat e lidhura duhet të rrisin mundësinë e një sëmundjeje neurodegjenerative.

“Ne supozojmë se te individët me ankth të lartë aftësia për shkëputje emocionale është e ulët ose nuk ekziston. Mekanizmi i pasivitetit emocional në kontekstin e plakjes mund të shpjegohet me faktin se truri i këtyre njerëzve mbetet “i mbërthyer” në një fazë negative duke e shoqëruar dhimbjen e të tjerëve me kujtimet e tyre emocionale ”, shpjegoi Dr. Baez Lugo.

Meditimi si terapi

Aktualisht ekipi i neuroshkencëtarëve po heton mundësitë e parandalimit të demencës duke ndërhyrë në mekanizmin e inercisë emocionale. Përmes një prove klinike 18-mujore, ata do të vlerësojnë efektin e mësimit të një gjuhe të huaj nga njëra anë dhe meditimit nga ana tjetër.

“Për përfundime edhe më të mira, ne do të krahasojmë efektin e dy llojeve të meditimit: ndërgjegjësimin, i cili i kërkon vetes “të heqim spirancën” në të tashmen në mënyrë që ta vërejmë atë dhe të fokusohemi në ndjenjat tona, dhe atë që njihet si “dashuri e dhembshur”. e cila synon të mësojë të kultivojë ndjenja pozitive ndaj të tjerëve ,” vunë në dukje studiuesit.