‘E kemi mbajtur në sirtar’/ Flet xhaxhi i Aleks Nikës: Prokuroria më kërkoi audio përgjimin por ne do e dorëzojmë vetëm në SPAK

Prokuroria ka ‘zbarkuar’ mesditën e sotme në banesën e Aleks Nikës, viktimë nga protesta e 21 janarit pas publikimit të audio përgjimit të ri në lidhje me urdhrin për të qëlluar ndaj protestuesve.









Pas marrjes në pyetje nga policia e prokuroria xhaxhai i Alkes Nikës, Martini pohon se audio përgjimin do e dorëzojnë vetëm në SPAK dhe se ky i fundit është mbajtur në sirtar deri më tani pasi nuk kanë besim askund lidhur me hetimin e çështjes.

“S’ka vullnet që çështja të hetohet. Është mbajtur në sirtar. Oficerët kërkuan kasetën e regjistrimit. Kasetën do ta japim vetëm në SPAK, aty besojmë”, tha ai për News24.

Pjesë nga intervista:

Sot ishin oficerët e policisë gjyqësore, çfarë kërkuan?

Sot në shtëpinë e Aleksit erdhën hetues të prokurorisë gjyqësore për të marrë informacione për faktin se çfarë provash kemi siguruar ne. Çështja ka qenë e varrosur në Prokurorinë e Tiranës. Ata nuk kanë pasur vullnetin që çështja të hetohet. Kjo ndoshta jo nga paaftësia, por nga ndikimet politike, pasi ka influencime nga Berishizmi.

A ju kërkuan audiopërgjimin?

Oficerët e Policisë Gjyqësore kërkuan që të njiheshin me kasetën, autoregjimistrin. Kjo është pronë e jona, por kërkojmë që ta marrë vetëm SPAK. Kërkojmë që ta marrë vetëm SPAK, se vetëm aty kemi besim. Është i paanshëm. Kjo do të çonte drejt zbardhjes së çështjes. Prokuroria e Tiranës nuk ka këllqe që të merret me këtë çështjes.