EMRI/ U përfshi me konfliktin me armë në tetor të vitit 2021, arrestohet 27-vjeçari në Tiranë

Një i ri 27-vjeçar është arrestuar nga Policia e Tiranës, pasi rezulton i shpallur në kërkim për përfshirjen në një konflikt me armë zjarri.









U bë me dije se 27-vjeçari Xhulio Vela është konflikuar me armë zjarri, me disa shtetas në tetor 2021, për motive të dobëta . Pas ngjarjes, Policia arrestoi 3 shtetas të përfshirë në këtë konflikt, si dhe sekuestroi një armë zjarri pistoletë.

Vijon puna për kapjen e shtetasve në kërkim dhe vënien e tyre përpara përgjegjësisë ligjore.

27-vjeçari, i dënuar më parë për veprën penale “Kundërshtimi i punonjësve të policisë së rendit publik”.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 2, në vijim të punës për kapjen e personave të shpallur në kërkim, bazuar në informacionet e siguruara përmes inteligjencës informative, për vendndodhjen e një shtetasi në kërkim, menjëherë kanë organizuan punën dhe në rrugën “Babë Rexha”, kanë lokalizuar dhe ndaluar shtetasin Xh. V., 27 vjeç, banues në Mamurras.

Gjykata e Shkallës së Parë Tiranë ka caktuar ndaj këtij shtetasi, masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprat penale “Kanosja” dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit”.

Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme procedurale.