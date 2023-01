“Është lobuar për të sulmuar opozitën”, deputetja e PD-së për Panorama TV: Rama është takuar 4 herë me ish-zyrtarin e arrestuar të FBI-së, të jepë dorëheqjen! SPAK të nisë hetimet

Deputetja e Partisë Demokratike, Dhurata Çupi, është shprehur se lajmet për lidhjet e kryeministrit Edi Rama me ish-zyrtarin e arrestuar të FBI-së janë një skandal i rëndë, që sipas saj kërkojnë një shpjegim nga vetë Rama.









Përmes një interviste për Panorama TV, Çupi u shpreh se drejtësia duhet të nisë urgjentisht hetimet për këtë çështje, ashtu siç po ndodh edhe në SHBA kundrejt ish-agjentit të Kundërzbulimit McGonigal.

Ajo shtoi se Rama duhet fillimisht të jepte dorëheqjen, pasi rezulton se është lobuar për të goditur opozitën në Shqipëri.

Çupi riktheu në kujtesë edhe rastin e “lobimit të PD me para ruse”, për të cilin tha se ishte një rast që drejtësia shqiptare e hetoi dhe maxhoranca e ka përdorur vazhdimisht në retorikën e saj kundër opozitës.

“Është përfolur me emër dhe mbiemër kryeministri i vendit tonë. Kemi drejtësinë amerikanë që arreston shefin e kudërzbulimit amerikan të dalë në pension, pasi akuzohet për lobime, për biznes të përbashkët me oligarkë rusë të shpallur “non grata”, ashtu siç përmendet që ka pasur kontakte me kryeministrin e Shqipërisë. Kryeministri duhet të dilte urgjent dhe të sqaronte se çfarë është e vërteta. Ai ka takuar 4 herë shefin e kundërzbulimit dhe nuk e ka deklaruar asnjëherë.

Akuzohet se është paguar ish-zyrtari i FBI-së nga zyrtarë shqiptarë. Kryeministri duhet të dalë dhe të sqarojë atë që është sot lajmi i ditës. Aoti Bardhi e ka depozituar dje padinë në SPAK, kjo çështje duhet të hetohet nga organet e drejtësisë, ashtu siç po hetohet edhe në SHBA zyrtari amerikan. Mos të harrojmë se zyrtarë të opozitës janë hetuar për një çështje që ishte jo kaq e qartë sa kjo disa kohë më parë. Vijmë nga një vend që akoma jemi në tranzicion dhe e dimë se çfarë do të thotë të sulmosh opozitën. Këtu është lobuar për të sulmuar opozitën. Kryeministri sot duhet të kishte dhënë dorëheqjen për një akuzë të tillë. Ne sot flasim çfarë dëgjojmë nga mediat ndërkombëtare.

Do të dalin informacione në vazhdim. Rama duhet të jepte dorëheqjen në mënyrë urgjente dhe organet e hetimit të hapnin procesin dhe të sqaronin shqiptarët. Para disa viteve siç thashë është hetuar opozita. Në çdo seancë parlamentare përmendet kjo çështje e opozitës, megjithëse seancat gjyqësore janë mbyllur. Rama e ka retorikë të vetën në Kuvend këtë çështje. E përsëris. Nëse mediat ndërkombëtare e aprovojnë se kjo ka qenë një lobim për të sulmuar opozitën, ky është një lajm që nuk na bën krenar. Ne marrim një informacion papritur se është lobuar për të sulmuar opozitën.

Atëherë ku po shkojmë. Unë kam qenë që nga viti 2016 që jam në atë sallë parlamenti, që kur është kopsitur çështja ndaj opozitës për lobim rus. Ne jëmi sulmuar pikërisht për këtë çështje. Ndërkohë ka njerëz të kryeministrit në SHBA që janë nën hetim. Duhet të deklarohet drejtësia. Unë nuk pres që deputetët e maxhorancës të dalin e të thënë se kjo është një çështje e rëndë dhe kërkon hetim. Kryeministri të dalë dhe të sqarojë shqiptarët. Organet e drejtësisë të veprojnë.

Unë jam i bashkangjitur gjithë kërkesave të opozitës. Nëse kërkohet Komision Hetimor, patjetër që ka mbështetjen time. Çdo iniciativë që i bën mirë vendit ka gjithë mbështetjen time”, është shprehur Çupi.

Panorama.al