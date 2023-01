Kërkojnë dëmshpërblim të banesave me vlerën e tregut/ Banorët e Bërxullës protestë para Kryeministrisë: Po luhet lojë e pisët, nuk negocion asnjë me ne

Banorët e Bërxullës kanë dalë për herë të dytë në protestë para Kryeministrisë pasi kërkojnë që banesat që preken nga ndërtimi i rrugës Thumanë-Kashar të dëmshpërblehen me vlerën e tregut.









Një nga banorët deklaroi për ‘Panorama TV’ se asnjë nga zyrtarët e qeverisë nuk ka pranuar të negociojë me ta, por kanë zhvilluar vetëm një takim me drejtorin e Policisë ku i kanë paraqitur dokumentet që zotërojnë për banesat që preken nga ndërtimi i rrugës.

Gjithashtu, banori deklaroi se firma ka nisur punën ndonëse çmimi i banesës nuk është përcaktuar akoma, duke e cilësuar si veprim të paligjshëm.

“Ne protestojmë pasi është disa e 115 e protestës që nga dita e parë shteti nuk është angazhuar për të negociuar me ne sepse na preken pronat dhe banesë në zonën ku do zhvillohet autostrada Thumanë-Kashar. Shteti neglizhon negociatat me ne sepse këtu luhet një lojë e pistë sepse një çmim që ka dalë sipas të cilit çmimi do të jetë 448 lekë të vjetra për metër ndërsa çmimi i banesës nuk ka dalë akoma kur ligji e parashikon që duhet dalë dhe i pronës dhe i banesave ndërsa firma ka filluar punën dhe ne pasi pamë paligjshmërinë filluam protestat. Kontaktin e parë e kemi pasur me kryetarin e bashkisë kur na ka thënë se nuk është në dijeni të projektit dhe erdhi një përfaqësues i ARRSH që na shpjegoi por duhet të dali çmimi për banesat. Jemi 4 muaj në protestë dhe çmimi nuk na ka dalë akoma sipas ligjit. Hera e dytë që vijmë para Kryeministrisë dhe këtu nuk negocion asnjë me ne para dy ditësh disa banorë arritën deri në vetëflijim, sot ne me projektin e parë preken mbi 30 hektarë tokë dhe 42 banesa por mund të preken dhe 50 të tjera por me negociata banorët i bindëm të mos vetëflijoheshin. Para dy ditësh takuam drejtorin e policisë dhe ia vura dokumentet në dispozicion”, tha banori.

Gjithashtu, banori shtoi se ata kërkojnë vlerën e pronës sipas çmimit të tregut, certifikimin e banesës dhe pronës, si dhe zbatimin e ligjit.

“Sot dolëm në protestë për t’i bërë thirrje kryeministrit që duhet të ndryshojë VKM dhe ligji e përcakton qartë si e ka bërë në 2005 kur u dëmshpërblye Rinas-Qafë Kashar, por ky shtet e përdor ligjin. Unë ia vura në dispozicion drejtorit të policisë, unë e kam marrë për bazë këtë çmim dhe po themi prona të vlerësohet si duhet jo sipas çmimit të referencës është hera e fundit që paraqitem këtu ose të zbatojnë ligjin dhe jo t’i interpretojnë sipas interesave të veta, ne kërkojmë vlerën e pronës sipas çmimit të tregut, certifikimi i banesës dhe pronës dhe si do zhvillohet projekti i rrugës i cili ende sot nuk është publik akoma ndonëse firma ka nis punimet”, shtoi ai.