Korrupsioni në Pallatin Maximos, qeveria greke përballet me mocion mosbesimi!

Në orën 18:00 nis debati për mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë greke të paraqitur nga presidenti i SYRIZA-s, Aleksis Tsipras, për rastin e përgjimeve.









Propozimi u pranua nga qeveria siç njoftoi ministri i Shtetit, Giorgos Gerapetritis gjatë ndërhyrjes së tij dhe kërkoi që diskutimi të fillojë menjëherë në mënyrë që procesi të përfundojë ditën e premte kur kryeministri të niset për një udhëtim të planifikuar në Japoni. Nga ana e SYRIZA-s, prezantues do të jenë Dimitris Tzanakopoulos dhe Nikos Filis, ndërsa nga ND, Dimitris Markopoulos i cili do të flasë i pari, ndërsa në karriget e qeverisë do të jetë ministri i Zhvillimit, Adonis Georgiadis. Nga PASOK, folëse do të jetë Evangelia Liakoulis.

Alexis Tsipras gjatë fjalës së tij foli për një “rrjet kriminal” në Pallatin Maximos me në krye kryeministrin Kyriakos Mitsotakis. Ndër të tjera, gjatë deponimit, ai zbuloi përmbajtjen e dosjes që ka marrë nga presidenti i ADAE-së, Christos Rammos, pas kërkesës së tij fillestare për bashkëngjitjet.

Siç tha zoti Tsipras, dosja që i është dhënë nga autoriteti i pavarur konfirmon se gjithsej 10 persona ishin në monitorim, mes tyre ministri aktual i Punës dhe ish-ministri i Energjisë, Kostis Hatzidakis, presidenti i PASOK-ut, Nikos Androulakis, eurodeputeti, Giorgos Kyrtsos, gazetarët, Tasos Telloglou dhe Thanasis Koukakispor edhe kreun e GEETHA Z. Konstantinos Floros, kreun e GES z.Lalousis, ish-këshilltarin e Sigurisë Kombëtare, Z. Diakopoulos, kreun e dikurshëm dhe aktual të Drejtorisë së Përgjithshme të Armatimeve etj. Laios dhe Alexopoulos.

“Për gjashtë muaj Kyriakos Mitsotakis gënjen se gjoja nuk e dinte”, komentoi Alexis Tsipras. Duke thënë se gënjeshtrat i përsërit si në kohët televizive ashtu edhe brenda Kuvendit. Alexis Tsipras mbrojti presidentin e ADAE-së, Christos Rammos, duke thënë se ai është një gjykatës suprem, i cili ka një rezyme ndershmërie dhe ka bërë detyrën e tij ashtu siç e urdhëron Kushtetuta e vendit. Ai theksoi se në vend ka ligje dhe njerëzit janë fleksibël. Duke iu drejtuar qeverisë, kryetari i SYRIZA-s ngriti zërin duke thënë se po e trajtojnë me vulgaritet dhe është turp, siç tha ai.