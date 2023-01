Media pranë Brukselit: Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar humbi 176 fëmijë shqiptarë azilkërkues dhe nuk e njoftoi Tiranën

Nga 200 fëmijë azilkërkues që janë zhdukur nga hotelet e ofruara nga qeveria britanike, 88% ishin shqiptarë, sipas ministrit Lord Murray, duke shkaktuar zemërim në Tiranë për mungesën e përgjegjësisë nga autoritetet britanike dhe për faktin se ata nuk ishin njoftuar.









“Home Office nuk ka fuqi të mbajë në këto hotele fëmijët e pashoqëruar azilkërkues dhe ne e dimë se disa prej tyre zhduken. Shumë prej tyre që zhduken janë gjurmuar më pas”, tha ai në përgjigje të kolegut Liberal Demokrat Paul Scriven.

Ai shtoi se gjithsej 176 nga fëmijët ishin shqiptarë. OJQ-të britanike kanë dhënë vazhdimisht alarmin për fëmijët që zhduken dhe rrëmbehen nga akomodimet e ofruara nga Zyra e Brendshme e Mbretërisë së Bashkuar për t’i mbajtur ata të sigurt.

Philip Ishola, shefi ekzekutiv i organizatës kundër trafikimit të fëmijëve Love146, tha për The Guardian se ata kishin ofruar të vlerësonin akomodimin për t’u siguruar se ishte i sigurt. Kjo u refuzua, dhe paralajmërimet e mëvonshme janë injoruar.

“Kjo është më shumë se një vit më parë dhe atëherë ishte e qartë se kishte shqetësime serioze për sigurinë e të rinjve në këto hotele. Që atëherë, Home Office ka paralajmëruar në mënyrë të përsëritur se fëmijët po zhduken, potencialisht për t’u trafikuar dhe shfrytëzuar, megjithatë këto shqetësime janë injoruar”, tha ai.

Policia i tha The Guardian se nga të gjitha rastet e raportuara të zhdukura, më pak se gjysma ishin gjetur. Raportohet se të zhdukurit mund të rrezikohen nga trafiku pasi makinat janë parë pranë hotelit, duke marrë fëmijët nga rruga dhe janë arrestuar disa.

Daniel Sohege, Drejtori i Stand For All, një organizatë mbrojtëse e të drejtave të njeriut me një interes të veçantë në ligjin dhe mbrojtjen e refugjatëve, dënoi zbulimet.

“Qeveria [Mbretëria e Bashkuar] nuk ka bërë gjë tjetër veçse sulmoi shqiptarët, duke injoruar sesi të rinjtë shqiptarë janë një nga grupet më të rrezikuara të trafikimit të fëmijëve. Retorika e saj, armiqësia e saj dhe indiferenca e saj për sigurinë e tyre kanë bërë që kaq shumë të zhduken dhe të shfrytëzohen”, shkroi ai në Twitter ndërsa i bëri thirrje Ministrisë së Brendshme të sigurojë mbrojtje të gjithë fëmijëve, përfshirë shqiptarët, sipas kornizave ekzistuese të mbrojtjes së fëmijëve.

Qendra për të Drejtat e Fëmijëve në Shqipëri (CRCA) i tha EURACTIV se qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ka detyrime sipas ligjit për t’i mbrojtur ata dhe pyeti nëse nuk u intereson për shkak se janë të huaj.

“Këto fakte ngrenë një pyetje shumë serioze mbi aftësinë e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar për të mbrojtur fëmijët. E drejta ndërkombëtare kërkon nga Anglia të mbrojë fëmijët e pashoqëruar njësoj si fëmijët britanikë. Duhet të pyesim veten nëse kjo mungesë kujdesi dhe përgjegjësie vjen nga fakti që ata janë fëmijë të huaj”.

Marrëdhëniet midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Shqipërisë janë lëkundur për shkak të çështjes së vazhdueshme të migracionit. Vitin e kaluar pa një rritje të numrit të azilkërkuesve shqiptarë që paraqisnin aplikime në Mbretërinë e Bashkuar, me disa mijëra që mbërrinin me anije gjatë verës dhe vjeshtës.

Kjo bëri që qeveria britanike të shpallte goditje ndaj shqiptarëve dhe Sekretarja e Brendshme Suella Braverman ta krahasonte ardhjen e tyre me një “pushtim”. Kjo shkaktoi zemërim në Tiranë, me kryeministrin Edi Rama që e quajti retorikën ksenofobike dhe i tha qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të mos fajësonte Shqipërinë për dështimet e politikës së saj dhe grindjet e brendshme.

Në kohën e goditjes së dukshme ndaj shqiptarëve, Partia Konservatore në pushtet po përballej me rënie historike në sondazhet e popullaritetit dhe po zhytej nga largimi i ish-kryeministrit Boris Johnson, i ndjekur nga Liz Truss dhe më pas ardhja e kryeministrit aktual Rishi Sunak.

Por në janar, situata u tensionua edhe një herë pasi Ministri i Emigracionit Robert Jenrick postoi një video ku thuhej se qeveria po punon për të “gjetur shqiptarët, t’i arrestojë ata, t’i çojë në aeroport dhe të kthehen në Tiranë” për të “lojuar sistemin”. dhe duke shtuar se ato përfshinin “kriminelë të rrezikshëm”.

Ministrja e Jashtme e Shqipërisë, Olta Xhaçka, ka reaguar e tronditur, duke thënë se Jenrick thjesht po përdorte një gjuhë të tillë në këmbim të votave.

“Një linçim verbal i një kombi të tërë në gjuhën që tingëllon sikur ministri po shpall sezonin e hapur për #shqiptarët vetëm disa javë pasi një komunikatë e përbashkët kryeministrat e Mbretërisë së Bashkuar dhe Shqiptarëve vlerësuan rolin e diasporës #shqiptare në #MB dhe kontributin e saj të rëndësishëm në kulturën, ekonominë dhe shoqërinë e të dy vendeve. Një veçim i turpshëm i një komuniteti nga një ministër i një demokracie të madhe që sjell kujtime të tmerrshme me një brutalitet të padurueshëm!”

Sa i përket fëmijëve shqiptarë të zhdukur, një zëdhënës i qeverisë tha për EURACTIV se ata nuk kishin asnjë njoftim për këtë çështje dhe se e para që kishin dëgjuar për situatën shqetësuese ishte në media.