Një i vdekur nga një sulm xhihadist me një shpatë samurai brenda një kishe!

Të paktën një person u vra dhe katër të tjerë u plagosën kur një burrë i armatosur me një shpatë samurai sulmoi dy kisha në Spanjën juglindore, raportoi gazeta El Mundo, duke cituar burime policore.

Mediat në Spanjë po flasin për një sulm xhihadist.

Në këtë video shihet se autori po largohet nga vendi i ngjarjes.

Sulmet ndodhën në qytetin Algeciras, Cadiz.

DEVELOPING: Video appears to show the suspect involved in a probable terror attack on a church in Cádiz, Spain. At least 1 dead, 4 injured. pic.twitter.com/HtM3bg7SWY

