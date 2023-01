Pamela Anderson: Sylvester Stallone më ofroi një shtëpi dhe një Porsche për të qenë e dashura e tij

Zbulimet e reja për jetën e trazuar të Pamela Anderson janë nxjerrë në sipërfaqe nga dokumentari i saj në Netflix, me titull “Pamela, një histori dashurie”.

Ylli i cili u shfaq si simboli i fundit i seksit gjatë viteve ’90, foli për fëmijërinë e saj të vështirë, abuzimin seksual dhe përdhunimin që përjetoi, karrierën e saj dhe gjithë industrinë e filmit.

Ndër gjërat që zbuloi për jetën e saj, Pamela Anderson përmendi edhe Sylvester Stallone, i cili në të kaluarën u përpoq ta bënte për vete atë.

Siç shprehet ajo në mënyrë karakteristike: “Më ka ofruar një shtëpi dhe një Porsche për të qenë vajza e tij nr. 1

