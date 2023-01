“Ruhuni o gra, vajza, nëna, motra”/ I vendosi gjobë, aktorja e humorit shpërthen ndaj efektivit të policisë: Edhe më gjuajti…

Delinda Disha është përballur së fundmi me një situatë aspak të këndshme. Aktorja e humorit ka treguar në lidhje me një ngjarje që i ka ndodhur me një polic, që sipas saj pasi i ka vënë gjobën “e ka gjuajtur”.









Ajo nuk ka nguruar as të publikojë emrin e policit në fjalë.

“Ruhuni o gra, vajza, nëna, motra se sot keni në qarkullim një polic që përveç gjobës ju bën dhe si kodosh….

Eh kur do dhe polici në orar të punës të gjuaj për laraska.

Drejtoria të marrë masa për policët që shkelin etikën e punës dhe kalojnë kufijtë e komunikimit, nuk respektojnë uniformën”, shkruan Delinda e cila më pas ka marrë shumë mesazhe të vajzave që janë gjendur në të njëjtën situatë.