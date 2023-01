Skandali i Brukselit/ Panzeri “ka dhënë” emra dhe në këmbim ka marrë lirinë e vajzës dhe gruas!

Vajza dhe gruaja e Antonio Panzerit, Silvia Panzeri dhe Maria Dolores Colleoni, pritet të lirohen së shpejti, sipas agjencisë italiane të lajmeve Ansa.









Dy gratë ndodhen në arrest shtëpie në Itali pas arrestimit të tyre më 9 dhjetor.

Heqja e masës dhe lirimi i tyre konsiderohet si pasojë e vendimit të prokurorëve belge për tërheqjen e kërkesës për ekstradimin e Panzerit dhe Colleonit në Bruksel.

Mediat italiane raportojnë se kjo do të thotë se Antonio Panzeri ka nxjerrë gjatë pyetjeve prova të mjaftueshme dhe se roli i dy grave në të gjithë aferën Katargate ka pushuar së konsideruari i rëndësisë parësore. Megjithatë, ka mundësi që ata të merren në pyetje nga gjyqtarët belgë.

Prokuroria e Brukselit do të tërheqë kërkesën për ekstradim

Dje mediat italiane raportuan se Prokuroria e Brukselit do të tërhiqte kërkesën për ekstradimin e dy grave nga Italia në Belgjikë.

“Ndryshimi i qëndrimit, sipas avokatëve mbrojtës të Silvia Panzerit dhe Maria Dolores Colleoni, është konstatuar nga një dokument zyrtar, i cili është shpërndarë në orët e mëparshme”, shkruan gazeta La Stampa.

Mëngjesin e djeshëm avokatët e Silvia Panzerit njoftuan se kanë apeluar në Gjykatën e Lartë të Italisë kundër vendimit të Gjykatës së Apelit të Breshias për ekstradimin e klientit të tyre në Belgjikë. Vendimi lidhur me ekstradimin e vajzës dhe gruas së Panzerit pritet më 31 janar. Megjithatë, nëse zyrtarisht konfirmohet ndryshimi i qëndrimit të prokurorëve belgë, kjo do të thotë se procedura tashmë është pa qëllim.

“Do të duhet të shohim nëse ky vendim sjell lirimin e Silvia Panzerit dhe sajMaria Dolores Colleoni”, tha një nga dy avokatët mbrojtës të të afërmve të Panzerit. Kujtohet se dy gratë ndodhen në arrest shtëpie në veri të Italisë.

Sipas shtypit italian, ky zhvillim mund të lidhet me vendimin e Antonio Panzerit për të bashkëpunuar si “ i penduar” me drejtësinë belge. Pozicioni i Kailit bëhet gjithnjë e më i vështirë Edhe nëse marrëveshja e Panzerit me autoritetet belge ka ndikuar pozitivisht në fatin e vajzës dhe gruas së tij, nuk është e njëjta gjë për Eva Kailin. Pozicioni i eurodeputetit grek po bëhet gjithnjë e më i vështirë në rastin e ryshfetit të politikanëve dhe aktorëve evropianë nga Katari.

Eva Kail mbetet në burg pas vendimit të Këshillit Paraprak për vazhdimin e paraburgimit, ndërsa nuk dihet nëse Panzeri do të flasë edhe për përfshirjen e saj në këtë rast.

Në bazë të memorandumit Panzeri – Prokuroria belge, ish-deputeti do të dënohet me një vit burg, gjobë dhe konfiskim të pasurisë së përfituar, vlera e të cilave aktualisht llogaritet në 1 milion euro.