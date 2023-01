‘Të dalë para drejtësisë’/ Meta për takimet e Ramës me ish-zyrtarin e FBI: Ka përdorur manipulimin për të goditur demokracinë, garantonte paratë e pista ruse

Kreu i PL, Ilir Meta ka reaguar në lidhje me arrestimin e ish-zyrtarit të lartë të FBI, Charles McGonigal dhe takimet e fshehta të tij me kryeministrin Edi Rama.









Në një deklaratë për mediat, Meta tha se Rama ka përdorur manipulimin dhe korruptimin me zyrtarë të lartë për të goditur demokracinë vetëm për të siguruar fitime në favor të tij.

Sakaq shtoi se fshehja e takimeve të tij me zyrtarin e FBI-së janë prova dërmuese që Rama përfaqëson një person mafioz, si dhe duhet të kërkohet menjëherë dorëheqja e tij.

Ndër të tjera tha se drejtësia shqiptare duhet të punojë me atë amerikane në mënyrë që të zbulojë aferën dhe të çojë Ramën para drejtësisë.

‘Opinioni ynë është njohur me dosjen e ish-zyrtarit të lartë të FBI dhe lidhjet e tij me Edi Ramën. Rama përmes manipulimit dhe korruptimit ka përdorur marrëdhënien me zyrtarë të lartë për të goditur demokracinë dhe të sigurojë fitime. Është provuar botërisht se ka financuar trafikun e influencës në mënyrë që të mbajë pushtetin. Qëllimi i tij ka qenë që të garantojë investime përmes parave të pista ruse dhe duke vendosur Shqipërinë në funksion të përdorimit të tyre.

Fshehja e takimeve me Ramën dhe përfshirja publike e tij, janë prova dërmuese se ai përfaqëson një mafioz. Marrëdhënia e tij me Amerikën nuk janë për vlera por vetëm aferash. Ka kompromentuar rëndë këto marrëdhënie, të ulë vlerat. Dorëheqja e Edi Ramës është një veprim i pashmangshëm. Drejtësia duhet të ishte ngritur në këmbë me kohë, të veprojë ngushtësisht me atë amerikane lidhur me aferën. Të çojë Ramën para drejtësisë’, tha ai.