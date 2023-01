“Burri im, i cili më tradhtoi në të kaluarën, tani dëshiron të ketë një treshe në shtrat”

A nuk jam mjaft i mirë për partnerin tim? Kjo pyetje shqetëson shumë prej nesh, por një grua, e martuar me dy fëmijë, ka arsye të forta për t’u shqetësuar, pasi ka zbuluar shumë lidhje jashtëmartesore të burrit të saj në të kaluarën, i cili tani i kërkon asaj të bëjë një treshe në shtrat. Kjo është dëshmia dhe reflektimet e saj, të cilat i ka ndarë në gazetën britanike “The Guardian” me psikoterapisten Pamela Stephenson:









“Në fillim të lidhjes sonë, burri im nuk ishte besnik. Ai kishte lidhje të fshehta dhe flirte për të cilat dyshoja. Por sa herë që guxoja t’ia përmendja, ai më quante të çmendur dhe më akuzonte se po sabotoja lidhjen tonë. Vetëm kur lindi fëmija ynë i parë, pas katër vitesh martesë, ndjeu keqardhje të madhe dhe qëndroi besnik. Por pak pas lindjes së fëmijës tonë të dytë, tre vjet më vonë, ai më tha se ishte poligam dhe se ai është i dashuruar me dikë në punë. Ka raste kur ai nuk është emocionalisht këtu, atëherë mendoj se ai dëshiron diçka më shumë nga unë. Kur i thashë se isha gati të ndahesha, ai pretendoi se do të bënte gjithçka për të mos më humbur. Filluam të takoheshim sërish, por pas dy javësh, ai më pyeti nëse mund të bënim një treshe në shtrat. Më duket sikur kam arritur në një pikë ku do të doja një marrëdhënie të qëndrueshme, ndaj u martova me të. Por duket se ai nuk ndihet njësoj. Nuk e kuptoj pse, nëse ai më do, siç thotë ai, nuk i mjaftoj’.

Si u përgjigj psikoterapisti:

Disa njerëz e kanë të pamundur të mbajnë një marrëdhënie monogame. Ata thjesht janë programuar në atë mënyrë. Në fakt, monogamia është e vështirë për shumicën e njerëzve. Unë e kuptoj që çështja e besimit është e rëndësishme për ju, por ju e dinit që në fillim se burri juaj ishte tradhtar ndaj jush. Ju qëndruat me të dhe keni pasur fëmijë dhe ka, qartësisht, dashuri të thellë mes jush. Pra, pyes veten, pse keni arritur tani një pikë ku nuk mund të toleroni stilin e tij të jetesës jo monogame? Në fakt, nuk do të ndryshojë. Opsionet që keni janë të ndaheni ose të qëndroni së bashku dhe bëni atë që është më e mira për ju – edhe nëse vuani. Do të ishte më mirë të mendoni se çfarë ju mban në këtë gjendje të vazhdueshme zhgënjimi dhe dëshire. Nëse e kupton këtë, do të bësh zgjedhjen më të shëndetshme’.