‘Duhet me prit me bërë vetullat e lazer’/  Fifi pozon në muajt e fundit të shtatzënisë pa make up (FOTO)

Këngëtarja e njohur Fifi ka suprizuar fansat e saj me lajmin se dhe pak muaj kanë ngelur që pritjes së ëmbël t'i vijë fundi.









Përmes një postimi në rrjetet sociale, Fifi ka treguar se rreth muajit mars pra dhe dy muaj do të duhen që ajo të bëhet nënë dhe të mund të shijojë dhe ajo jetën e saj sociale.

Mesa duket Fifit i mungon disi rutina dhe kujdesi ndaj imazhit, ku shkruan se “Duhet me prit edhe 2 muaj me bërë vetullat, me bërë laser, me bërë nja dy trajtime të thella fytyre, masazh fizioterapi”.

Kujtojmë se miqtë e saj kanë zbuluar se bebi i Fifit do të jetë një vajzë.

