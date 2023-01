E martuar me Salsano Rapin/ Aktorja rrëfen jetën në çift: Jemi betuar për njeri-tjetrin katër herë, ashtu dhe me fustanin e bardhë

Aktori i humorit Salsano Rrapi dhe partnerja e tij Erjona Kakeli, kanë zbuluar detaje të reja nga lidhja e tyre ku kanë zbuluar se janë martuar plot 4 herë dhe në secilën prej ceremonive, i janë betuar njëri-tjetrit për përjetësi.









Ka qenë Erjona e cila tek ‘Rudina’ ka treguar se është veshur me fustanin e bardhë 4 herë po ashtu në ceremonisë të ndryshme.

Pjesë nga intervista:

Më thuaj pak, pse e latë kaq gjatë për të bërë celebrimin, për t’u martuar zyrtarisht?

Erjona Kakeli: Atëherë, celebrimi është bërë më përpara.

Për të veshur fustan të bardhë, 4 ceremoni. Atëherë tek e para çfarë keni bërë?

Erjona Kakeli: Te e para ka qenë surprizë shokësh, fejesa. Unë vetëm vello të bardhë kam pasur dhe shoqëria e Salsanos dhe e imja në Elbasan që nuk e di, a mund ta përmend, por Gaz Laloshi, emrin do ta përmend, por kompaninë e vet s’po e përmend, më bënë një surprizë dhe më marrin edhe me pajton, domethënë ajo quhet fejesë, dasmë, nuk e di, i ka të gjitha bashkë.

Bukur. Në ceremoninë e dytë?

Erjona Kakeli: Në ceremoninë e dytë ishte celebrimi që kanë qenë gocat pjesëmarrëse, por u bë pak fshehtë, ashtu siç kemi dëshirë ne, mos t’i bëjmë gjërat shumë të mëdha.

Në ceremoninë e tretë?

Erjona Kakeli: Ceremonia e tretë, më fal, ajo e dyta është e treta.

Celebrimi pra u bë në të tretë. Çfarë ka ndodhur në të dytën?

Erjona Kakeli: Por celebrimi i u bë pas dy vitesh që Salsano u ul në gjunjë dhe më tha “a dëshiron të martohesh me mua?”

Domethënë në të dytën të është ulur në gjunjë dhe të ka bërë propozimin që të kishte marrë ndërkohë njëherë me pajton.

Erjona Kakeli: Nuk e di, nuk numërohen martesat tona. Më duket sikur jam martuar me 4 të ndryshëm. E kisha shumë qejf në fakt sepse Gaz Laloshi ngaqë më quan motër kishte shumë qejf të më vishte me fustan të bardhë që ndodhi momenti i katërt. Qëllova që mbeta shtatzënë me vajzën e dytë dhe thashë unë nuk martohem, nuk vesh fustan të bardhë, nuk bëj festë nëse nuk pi unë dhe të tjerët bëjnë qejf dhe unë vetëm shoh.