Grupi i gjakut: Çfarë zbulon për sëmundjet që kërcënojnë shëndetin tonë

Shumica e njerëzve nuk mendojnë për grupin tonë të gjakut nëse nuk kemi nevojë të bëjmë një operacion ose të planifikojmë të dhurojmë gjak. Megjithatë, grupi ynë i gjakut mund të zbulojë më shumë sesa nëse mund të marrim transfuzion gjaku të sigurt. Duke përdorur sondazhe të mëdha të popullsisë, studiuesit e Universitetit Tufts zbuluan se disa lloje gjaku lidhen me një rrezik më të lartë të sulmeve në zemër ose goditjeve në tru dhe lloje të caktuara të kancerit.









“Gjetjet tona me siguri nuk do të ndihmojnë në marrjen e vendimeve specifike për një pacient individual. Ato janë më shumë korrelacione që hapin horizonte të reja kërkimore për të kuptuar më mirë këto sëmundje dhe rreziqet për popullata të ndryshme”, shpjegon hematologu Raymond Comenzo, profesor në Shkollën e Mjekësisë të Universitetit Tufts dhe drejtor mjekësor i Bankës së Gjakut të Laboratorit të Transfuzionit Mjekësor në Tufts Medical. Qendra.

Gjaku ndahet në grupe të ndryshme, në varësi të pranisë së antigjeneve në sipërfaqen e qelizave të kuqe të gjakut. Dy sistemet antigjenike më të rëndësishme, nga pikëpamja klinike, janë sistemi ABO dhe sistemi Rhesus (Rh). Sistemi ABO përcakton nëse grupi i gjakut është A, B, AB ose O. Lloji i gjakut përcaktohet nga prania e antigjeneve në sipërfaqen e rruazave të kuqe të gjakut dhe antitrupave përkatës në plazmë.

Në faqen e Qendrës Kombëtare të Dhurimit të Gjakut lexojmë se çdo person i përket njërit prej tetë grupeve të gjakut. Këto grupe janë nëngrupe të katër grupeve kryesore të sistemit ABO – A, B, AB ose O. Sistemi rhesus (Rh) i ndan më tej këto katër grupe në Rh pozitiv (+) ose Rh negativ (-), duke krijuar tetë gjak bazë. llojet ose grupet: O-, O+, B-, B+, A-, A+, AB- ose AB+. Lloji më i zakonshëm i gjakut është O+ dhe më i rrallë është AB-.

Çfarë tregoi analiza e të dhënave në lidhje me rreziqet shëndetësore që lidhen me grupin e gjakut?

Kanceret. Hulumtimet tregojnë se njerëzit me grupin e gjakut A janë në një rrezik më të lartë të zhvillimit të disa llojeve të kancerit të stomakut. Infeksionet bakteriale nga E.pylori janë më të zakonshme tek pacientët me grupin e gjakut A dhe këto infeksione mund të shkaktojnë ulçera në stomak, inflamacion dhe ndonjëherë të çojnë në kancer, thekson profesori Comenzo. Helicobacter pylori (E.pylori) gjithashtu mund të lidhet me shkallë më të lartë të kancerit të pankreasit në grupet e gjakut A, B dhe AB.

Këto tre grupe gjaku mund të ndikojnë edhe në rrezikun e kancereve të tjera. “Për pacientët me grupin e gjakut A, B ose AB, gjeni ABO mund të luajë gjithashtu një rol në rritjen e rrezikut të kancereve të caktuara, veçanërisht të mushkërive, gjirit, zorrës së trashë dhe qafës së mitrës”, shpjegon profesori Comenzo. Por studiuesit ende nuk janë të sigurt se si këto lloje të kancerit janë të lidhura me grupin e gjakut.

Sëmundjet kardiovaskulare. Sipas Shoqatës Amerikane të Zemrës, grupet e gjakut A, B dhe AB janë të lidhura me një rrezik më të lartë të sulmit në zemër për shkak të sëmundjeve koronare të zemrës sesa grupi i gjakut O. Në veçanti, njerëzit me grupin e gjakut AB duket se janë në rrezik më të lartë. Këto grupe gjaku kanë qenë gjithashtu të lidhura me norma më të larta të çrregullimeve të koagulimit të gjakut.

Goditja në tru. Një studim i kohëve të fundit zbuloi se njerëzit me grupin e gjakut A kishin pak më shumë gjasa të kishin një goditje para moshës 60 vjeç sesa njerëzit me grupin e gjakut O. Nevojiten më shumë kërkime për të përcaktuar se çfarë mund të shkaktojë këtë lidhje, por studiuesit spekulojnë se si kontribuojnë lloje të ndryshme të gjakut faktorë të ndryshëm të koagulimit.

Mushkonjat. Në eksperimentet laboratorike, mushkonjat duket se “preferojnë” njerëzit me grupin e gjakut O, edhe pse faktorë të tjerë gjenetikë luajnë një rol.

Corona virus. Në një studim të madh të pacientëve evropianë, analiza tregoi se pacientët me grupin e gjakut O kishin një rrezik pak më të ulët të vdekjes nga COVID-19. “Nuk ka të bëjë me rrezikun aktual të një pacienti individual sepse rreziku relativ është kaq i vogël”, shpjegon ai.

Ekspertët theksojnë se këto gjetje nuk vlejnë për individët dhe për këtë arsye nuk duhet të shkaktojnë shqetësim. Këto janë të dhëna se si menaxhohen sëmundjet në nivel popullsie. “Ka një sërë mënyrash që njerëzit me këto grupe gjaku mund të minimizojnë rrezikun e tyre”, thotë profesori Comenzo, duke përfshirë stërvitjen, dietën dhe ndërprerjen e duhanit.