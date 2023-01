A ju ndjek stresi? Aroma që e largon atë nga jeta juaj në katër javë

Ushtrimet e frymëmarrjes, meditimi, akupunktura, topat kundër stresit ose blloqet e vizatimit janë disa metoda të njohura për të luftuar stresin kronik joproduktiv siç është stresi i lidhur me punën si dhe efektet e tij serioze, nga rraskapitja mendore te hipertensioni dhe çrregullimet e gjumit dhe oreksit. Megjithatë, gjërat mund të bëhen më të lehta, pa shumë përpjekje dhe kushti i vetëm është që të funksionojë shqisa e nuhatjes.









Sipas një studimi të fundit nga studiuesit e Universitetit Semnan të Studimeve Mjekësore në Iran të publikuar në Explore: The Journal of Science & Healing , një praktikë që vjen nga thellësitë e lashtësisë dhe popujt e Egjiptit, Kinës dhe Indisë, aromaterapia mund të lehtësojë stresin. Sipas studiuesve, masazhi nuk kërkohet, por mjafton thithja e një vaji esencial specifik.

Ekipi hulumtues i udhëhequr nga Mohsen Emadikhalaf ekzaminoi efektin e tre vajrave të ndryshëm (trëndafili, susami, livando) te 118 profesionistë shëndetësorë (staf infermieror-mjekësor) me një moshë mesatare 36 vjeç dhe më shumë se 10 vjet përvojë. Kjo është një degë pune që pothuajse është identifikuar me djegie – sidomos gjatë periudhës së pandemisë – deri në pikën ku ndikohet performanca e punës dhe jeta personale, ku zgjidhja përfundimtare është dorëheqja.

Punëtorët varën në qafë për një muaj një shishkë 0.5 ml me vaj esencial trëndafili dhe livando për të dy grupet – të cilat janë shoqëruar me veti anksiolitike dhe hipnotike – dhe susam për grupin e tretë (grupi i kontrollit). Shishja u dha në fillim të turnit dhe pjesëmarrësit e mbanin atë për dy orë çdo ditë për katër javë. Përveç kësaj, ata plotësuan pyetësorët për nivelet e tyre të stresit në fillim të eksperimentit dhe më pas pas dy dhe katër javësh. Nivelet maksimale të stresit varionin midis 104-136 gradë, mesatarja midis 69-103 dhe më e ulëta nën 68 gradë.

Edhe pse në dy javët e para nuk u vu re asnjë ndryshim, pas katër u pa epërsia e vajit të trëndafilit , përkatësisht:

vaji i trëndafilit u lidh me një reduktim 13% të stresit, nga 85 në 74 gradë mesatarisht

në grupin e vajit të susamit ulja ishte vetëm 2% (nga 88 në 86 gradë)

domethënë, grupi i vajit të trëndafilit kishte një rezultat 12 pikësh më të ulët të testit të stresit në

krahasim me grupin e vajit të susamit

Vaji i livandës uli nivelet e ankthit nga 89 në 80 pikë, por jo një ndryshim statistikisht domethënës

sipas studiuesve, me një ndryshim prej vetëm 6 pikësh nga grupi i vajit të susamit.

“Duke pasur parasysh që stresi i punës në të dy grupet e ndërhyrjes u ul me kalimin e kohës, efekti i aromaterapisë mund të jetë kumulativ dhe të rritet me përdorim të vazhdueshëm me kalimin e kohës”, thanë studiuesit, duke shpjeguar se efekti është për shkak të mënyrës se si vajrat ndikojnë në tru dhe sistemin nervor stimulimi i nervit të nuhatjes të lidhur me sistemin limbik (ose limbik), i cili është i përfshirë në funksionet emocionale.