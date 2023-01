‘O hale parlament’! PS mbledh firmat për të përjashtuar nga punimet e Kuvendit Berishën dhe 4 deputetë të PD, Korreshi: Doni të largoni zërat opozitare

Deputeti Saimir Korreshi në një status në Facebook është shprehur me tone të ashpra ndaj zhvillimeve të fundit të zhvilluara në Parlament.









Korreshi thekson se me motive të paarsyeshme kërkojnë të largojnë zërat opozitarë nga Parlamenti.

Statusi:

Skandal Parlamenti me skandaloze drejtuese!

Si anetar i Sekretariatit te Provedurave, Edikes dhe Votimeve me vjen nje sms ku me kerkohet qe neser dite e premte ora 11.00, ky sekretariat zhvillon mbledhje per marrjen e mases disiplinore per 5 deputete te Partise Demokratike.

Kjo mbledhje zhvillohet sipas kerkeses se bere nga 7 deputete te Partise Socialiste e cila mban daten e sotme.

O hale parlament!

O mjerane drejtues o punetor partie, o patronazhiste.

Po kerkesa e dates 22.12.2022 per perjashtimin e Edi Hale Rames e firmosur prej meje dhe 6 deputete te tjere pse nuk shqyrtohet?? Cili eshte motivi qe e mbani ne sirtar ndersa per perjashtimin e deputeteve te PD e caktoni pa kaluar 24 ore??

Po ju drejtohem me keto pyetje dhe pres pergjigje Kryetare e Parlamentit Lindita Nikolla dhe drejtueses se Sekretariatit Klotilda Bushka.

Parlamentin sjua kane lene trashegimni jeni ne shkelje te hapur te ligjit qe e perdhosni perdite e me shume.

Me motive bajate e me nxitim nga halli qe e ka zene qenef Ramen doni te largoni zerat opozitare nga Parlamenti.

Edhe une isha aty ne foltore para jush me perjashtoni dhe mua ose terhiqeni keto letra turpi e therrisni Ed Fekalen e te shqyrtoni kerkesen e dates 22.12.2022 per perjashtimin e tij.