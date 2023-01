Pamela Anderson për Jack Nicholson: E bëra atë të bënte një treshe dhe e ndihmova të arrinte deri në fund

Nuk kanë fund zbulimet e Pamela Anderson në lidhje me jetën e saj të dashurisë, në të cilën takohen personazhe të famshëm nga industria e argëtimit.

Menjëherë pas zbulimit për Stallonen dhe gjithçka që ai i kërkonte për t’u bërë e dashura e tij, një tjetër yll i Hollivudit duket se e ka parë në mënyrë romantike.

Sipas një interviste të dhënë për Variety, Anderson zbuloi se ndërsa ishte në vilën e pronarit të Playboy, Hugh Hefner, pa aksidentalisht Jack Nicholson teksa po e bënte treshe!

“E pashë me dy femra të bukura duke u puthur në mur”, ka thënë fillimisht ajo në përshkrimin e saj, për të zbuluar diçka më shumë.

Seks-simboli i viteve 90-të u përfshi disi në aktin e dashurisë mes aktorit dhe dy femrave dhe e “ndihmoi” Nicholson- in “t’i shkonte deri në fund”, siç tha ajo.

Pamela Anderson once encountered Jack Nicholson having a threesome in the bathroom. “I walked by to use the mirror…caught his eye in the reflection. I guess that got him to the finish line, because he made a funny noise, smiled and said, ‘Thanks, dear.’” https://t.co/XNwokyCvkQ pic.twitter.com/q2TX4MLLSk

— Variety (@Variety) January 26, 2023