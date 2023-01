Pëshpëritësi i kuajve

MYFTAR BARBULLUSHI









Atë mbrëmje, në verandën e vilës së vëllait të gruas, te familja e të cilit po pushonim prej disa ditësh, një pyll i dendur përballë më ndezi dëshirën të bëj një surprizë duke përgatitur një darkë të veçantë me kërpudha.

Në tapetin e jeshiltë të pyllit të dendur ku pemët e larta konkurronin fuqishëm me njëra-tjetrën për të qenë sa më afër diellit dhe dritës, thuajse në errësire, pasi vetëm pak rreze dielli arrinin të depërtojnë, kërpudhat shumëngjyrëshe qëndisnin. Në shportë dukeshin edhe më të bukura. I skuqa në pak gjalpë, i spërkata me majdanoz, dhe me një verë të vjetër e muzikë në sfond do të shijonim një darkë të mrekullueshme. Fëmijët refuzuan të shijonin kërpudhat që i kisha gatuar me shumë krenari. Mëngjesin tjetër të katër të rriturit nuk ndiheshim aspak mirë.

Të shqetësuar u konsultuam me një udhëzues për kërpudhat e egra dhe në krah të një kafke dhe kockave të kryqëzuara lexuam fjalët rrëqethëse: “helmuese vdekjeprurëse”. Në spital na thanë se helmi kishte shkatërruar veshkat e të katërve. Arritëm të mbijetojmë, por me kusht që të bënim tri herë në javë nga pesë orë dializë. Fëmijët u ofruan për të na dhënë veshkën për transplant. Por instinkti i prindit është të mbrojë fëmijët e tij. Vënia e tyre në rrezik, sado i vogël të jetë, duket e pandërgjegjshme. Për sa u përket miqve, ende prekem nga gjesti i tyre bujar për të na dhënë veshkën që unë për vete nuk jam i sigurt nëse do të mund ta bëja.

Fatkeqësisht, të gjithë ata e kishin grupin e gjakut A, ndërsa unë 0. Pas tre viteve në dializë, zemra ime kishte filluar të dëmtohej. Ky ishte momenti kur vajza ime, Lauren, tashmë 29 vjeçe, më erdhi në spital dhe me përcolli në këmbë deri në shtëpi. Rrugës ne bëmë një debat që nuk do ta harroj kurrë. Edhe tani kur e kujtoj, prekem shumë. “Babi, është koha të bëhesh serioz. Unë dua të jap një nga veshkat e mia”.

E përsërita atë që kisha thënë për dy vjet e gjysmë: nuk mund ta pranoj. Ajo insistoi se donte që unë të jetoja aq gjatë sa të njihja fëmijët e saj kur ajo t’i kishte. Ajo është shkencëtare dhe kishte bërë të gjitha kërkimet mbi rreziqet e dhurimit të veshkave, të cilat ishin të papërfillshme. “Pra, babi, a do ta bëjmë atë?”, insistoi përsëri ajo, ndërsa zbrisnim shkallëve të spitalit, me krahun tim rreth shpatullave të saj. Nuk munda të flisja. Ishim të dy në lot.

E përqafova, tunda lehtë kokën dhe pëshpërita në rregull. Pas pak javësh, babai dhe vajza u zgjuan pas operacionit në një dhomë të përbashkët. “Hapa sytë dhe pashë Lauren në krevatin ngjitur që më buzëqeshte ndërse një fasho dritë i ndriçonte fytyrën e saj të zbehte. Ishte e mrekullueshme. Mirënjohja është një fjalë krejtësisht e vogël dhe e papërshtatshme. Është si të jesh i bekuar nga një engjëll”. Pas transplantit, lidhja jonë është më e fortë se kurrë, përtej një lidhje të zakonshme baba-vajzë.

Ajo jeton në Kenia duke punuar në terren për doktoraturën. Komunikojmë pothuajse çdo ditë. Ne kemi mësuar shumë për familjen, fëmijët, miqtë tanë, të cilët jo vetëm na u gjendën në ditët e vështira, por na ndihmuan që të na rikthehej dëshira për të jetuar, çka thekson rëndësinë e jashtëzakonshme të vlerave humane në botën ku jetojmë. Ka qenë një udhëtim i pashoq jo vetëm në skutat e veshkës, por edhe të shpirtit. Siç duket, kishte të drejtë Smith kur thoshte se: “Pa veshka, këtu në tokë nuk do të kishte filozofi”.

Një përrallë klasike, ose me mirë dramë e pazakontë familjare, e vendosur në një sfond kinematografik të peizazhit epik që thuajse me siguri do të ishte një bestseller, dhe që për më tepër ka ndodhur në jetën e autorit të romanit të famshëm “Horse Whisperer”, (“Pëshpëritësit të kuajve”), Nicholas Evans, shkrimtarit që joshi botën, atij qe u bë objekt i legjendës letrare, me një nga librat më të shitur të të gjitha kohërave dhe një film hollivudian prodhuar, drejtuar dhe me protagonist Robert Redford, Kristin Scott Thomas, e cila sapo kishte fituar çmimin “Oscar” për aktoren më të mirë në filmin “Pacienti Anglez” dhe Scarlett Johansson. Filmi ndjek historinë e Grace MacLean, një vajze e vogël që ka humbur një gjymtyrë, pas një rrëzimit nga kali i saj Pilgrim, i cili pas asaj që ndodhi nuk lejon që t’i afrohesh. Ndërsa Grace vuan, nëna e saj Annie kërkon ndihmë nga një pëshpëritës kuajsh, Tom Booker, i cili ka dhuntinë të shërojë kuajt e traumatizuar vetëm duke folur me ta.

Prej shekuj ka pasur njerëz që kishin dhuntinë e qetësimit të kuajve të trazuar. Ata shpesh thuhej se kishin fuqi magjike, madje edhe se ishin shtriganë. Tom jo vetëm që do të shërojë kalin, por do t’i riktheje Grace dëshirën për të kalëruar, çka pasqyron vullnetin e saj të ripërtërirë për të jetuar. Lidhja romantike e Tom me Annie do të jetë gjithashtu magjepsëse, duke e bërë librin (filmin) vërtet të paharrueshëm për lexuesin. Nëpërmjet jetës së tij plot të papritura, dy herë në zgrip të vdekjes, që e kishte detyruar ta shihte botën nga një lartësi e madhe, si një lloj peizazhi, me një sens më të thellë refleksioni, ky mjeshtër i pashoq i penës dhe i shpirtit futet thellë jo vetëm në shpirtrat e pacientëve, por edhe në jetën e përditshme, përfshirë deri edhe atë të një kali, duke arritur të na ndriçojë pikërisht ato rrugë të mendjes dhe të shpirtit që na bëjnë me humanë e për më tepër i japin kuptim jetës sonë.

P.S. Në 10 gusht, shkrimtari “shumë i dashur” kishte vdekur pas një ataku në zemër të martën.