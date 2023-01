Sekretet e Mike Pompeos/ Kur shkoi të thyente derën e Erdoganit – Zbulimet e ish-ministrit për Turqinë dhe Greqinë

Incidentet nga prapaskenat e kontakteve të tij si Sekretar Shteti gjatë administratës Trump gjenden në librin e ish-sekretarit të shtetit, Mike Pompeo, si dhe referenca interesante për marrëdhëniet e SHBA me Greqinë dhe Turqinë.









Në veçanti, referencat e Pompeos për grushtin e dështuar të 2016 në Turqi dhe kontaktet e tij me zyrtarët turq kanë zemëruar Ankaranë.

Pompeo, në librin e tij ‘Asnjëherë mos jep një inç: Lufta për Amerikën që dua’, botuar të martën, i referohet vizitës së tij në Turqi në vitin 2017 si drejtori i CIA-s.

Presidenti turk Tajip Erdogan, thotë ai, e ka detyruar të shikojë një video tre orëshe, duke rrezikuar… shëndetin e tij mendor.

Dy vite më vonë, në vitin 2019, kur tani ishte ministër i Jashtëm, ai ishte në një gjendje psikologjike po aq të brishtë.

Madje, ai rrëfen se si gjatë vizitës së tij në Ankara me zëvendëspresidentin Mike Pence, për pak shkoi aq larg sa të thyente derën (e mbyllur) të dhomës ku Pence po takohej me Erdoganin. Presidenti turk kishte kërkuar një takim të shkurtër kokë më kokë me Pence.

Ajo u pranua, por filloi të zvarritet. Në 30 minuta Pompeo u përpoq të hynte, por nuk u lejua. Në 50 minuta ai tentoi të hapte derën për të hyrë në dhomë, por e gjeti të mbyllur. “Po filloja të shqetësohesha se Erdogan e kishte detyruar Pence të shikonte të njëjtën video tre orëshe”, shkruan ai.

Por shqetësimet e presidentit turk ishin të ndryshme. Zyrtarët amerikanë po përpiqeshin ta bindnin atë se SHBA nuk kishte asnjë lidhje me grushtin e shtetit të vitit 2016 dhe për ta bërë këtë ata madje hapën harta që tregonin se ku ndodheshin ushtarët amerikanë.

Nga ana tjetër, Erdogan nuk e harroi predikuesin Fethullah Gylen, dikur mikun e tij dhe tani armikun e tij të vdekshëm. Pompeo shkruan se ai telefonoi vazhdimisht Shtëpinë e Bardhë dhe Trump për të kërkuar ekstradimin e tij, ndërsa protestonte për mbështetjen e SHBA për kurdët. I indinjuar nga kjo mbështetje është shprehur edhe bashkëpunëtori i ngushtë i Erdoganit, Ibrahim Kalin.

Greqia është një aleat i fortë

Për Greqinë, Pompeo shkruan se ajo “rrëshqiti në anti-amerikanizëm në vitet ’70”, por “sot e konsideron SHBA-në një aleat të preferuar”. Për Greqinë, ai shkruan se “marrëdhëniet me një aleat që luan një rol kyç në rajonin jetik të Mesdheut Lindor janë tani më të forta se në çdo kohë që nga epoka e Planit Marshall”.

Ai flet për kontaktet me kryeministrin grek për skemën “3+1” për energjinë në Mesdheun Lindor (Greqi, Qipro, Izrael dhe SHBA) dhe fundin e provokimeve turke në rajon. Së fundi, ai i referohet mikpritjes së Kyriakos Mitsotakis në Kretë.

Ankaraja e mërzitur

Ministri i Jashtëm Mevlut Cavusoglu iu përgjigj raporteve të Pompeos, duke akuzuar ish-homologun e tij për të pavërteta, gënjeshtra dhe ekzagjerime. Ai gjithashtu e akuzoi atë jo vetëm për mbështetjen e grushtit të shtetit, por edhe për bezdi që ai krijoi. Ai dënoi gjithashtu SHBA-në për prishjen e ekuilibrit në marrëdhëniet me Greqinë dhe Qipron.

Cavusoglu pohoi gjithashtu se libri i Pompeos i shërben kandidaturës së tij për zgjedhjet presidenciale të vitit 2024 (Pompeo nuk e ka njoftuar këtë) dhe se ai po shkruan atë që shkruan për të fituar favorin e lobit greko-amerikan.

Nga presidenca turke, përfaqësuesi i saj Ibrahim Kalin akuzon Pompeon për një qëndrim të njëanshëm në favor të Greqisë.

“Në libër [art. Pompeo] thotë se është krenar për zhvillimin e marrëdhënieve me Greqinë dhe se që nga koha e Kissinger-it askush nuk e ka mbështetur kaq shumë Greqinë. Pra, SHBA nuk është neutrale mes aleatëve të NATO-s. Ne e dinim që SHBA i qëndron Greqisë dhe e mbështet atë, por ai e rrëfeu këtë dhe ne po e regjistrojmë”, tha ai.

Për sa i përket video incidentit, Kalin thotë se Pompeo është ai që po shtrembëron faktet dhe se ishte ai që pati një krizë nervore teksa priste. Këtë “e morëm vesh më vonë”, tha Kalin.