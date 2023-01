Të gjithë përdorim ilaçe por ndonjëherë nuk kujdesemi si duhet, këto janë udhëzime që duhet të ndjekim

Ne të gjithë marrim ilaçe qoftë afatshkurtër apo afatgjatë për një arsye. Dhe e sigurt është se të gjithë gabojmë kur vjen puna për t’i mbajtur, por edhe për t’i marrë, ndërkohë që besojmë fort se po bëjmë gjithçka siç duhet. Pra, nëse keni qoftë edhe një aspirinë në raftin tuaj të banjës, atëherë duhet të lexoni këshillat e mëposhtme.









Nuk i mbajmë ilaçet në banjë

Ilaçet duhet të ruhen në një vend të freskët dhe të thatë. Ato ndikohen veçanërisht nga nxehtësia dhe lagështia. Ruajtja e tyre në banjë mund t’i bëjë ato më pak efektive ose t’i prishë ato për shkak të lagështirës, shpjegon Dr. Mansoor Khan. Ato duhet të ruhen në 20-25C dhe me më pak se 60% lagështi relative në dhomë. Ata gjithashtu kanë nevojë për errësirë sepse drita shkakton oksidimin. Pra, një dollap apo sirtar i errët që mbyllet për siguri është zgjedhja ideale.

Ne nuk e ndërpresim trajtimin kur ndihemi më mirë

Personi përgjegjës për të vendosur se kur duhet të ndaloni marrjen e barnave tuaja është mjeku që jua ka përshkruar atë. Mos u ndalni sapo të shihni përmirësim, sepse rrezikoni një rikthim. Për shembull, ndërprerja e antibiotikëve kur tabloja klinike përmirësohet mund të çojë në një përsëritje të infeksionit, ndërsa edhe ndalimi i papritur i antidepresantëve mund të sjellë rreziqe për përkeqësimin gradual ose rikthimin e depresionit dhe ankthit, si dhe prirjet për vetëvrasje.

Secilit ka pilula të veçanta

Edhe nëse keni një problem të ngjashëm shëndetësor me dikë tjetër, nuk është e sigurt të merrni mjekimin e tyre. “Ilaçet për të njëjtin problem mund të jenë në klasa të ndryshme me efekte anësore të ndryshme ose potencial për reaksione alergjike”, shpjegon profesori Lee Cantrell. Disa ilaçe nuk luajnë mirë me të tjerët ose nuk duhet të merren nëse keni kushte të caktuara ose nëse jeni shtatzënë. Mosha, përmasat e trupit, gjinia, gjendja shëndetësore dhe sëmundjet bashkëekzistuese, si dhe mundësia e reaksioneve alergjike janë faktorë që diferencojnë dhe personalizojnë çdo mjekim.

Kushtojini vëmendje datës së skadencës

Çfarë do të thotë saktësisht data e skadencës së ilaçeve? Kjo është data deri në të cilën prodhuesi garanton efektivitetin dhe sigurinë e plotë të ilaçit. Në datën e skadencës, ilaçi duhet të ketë ruajtur të paktën 90% të aktivitetit të tij nëse administrohet sipas udhëzimeve të tij për përdorim. Kjo nuk do të thotë që një ditë pas datës së skadencës, bari automatikisht humb efektivitetin e tij, por nga ana tjetër, prodhuesi nuk është i detyruar të angazhohet për efektivitetin dhe sigurinë e barit pas datës që ai cakton. Në veçanti, antibiotikët, ilaçet për tiroide, inhalatorët, si dhe pikat dhe pikat e syrit konsiderohen të ndjeshme, ndaj është mirë të respektohet data e skadencës së tyre. Gjithashtu duhet t’i hedhim ilaçet kur ngjyra dhe konsistenca e pilulave ka ndryshuar (p.sh. p.sh janë zbutur), kur shurupet janë kristalizuar dhe kur pomadat janë bërë me ujë. Në përgjithësi, mos harroni se shurupet ruhen në frigorifer pas hapjes për tre muaj, dhe shurupet me antibiotikë dhe pikat e syve për një muaj.

Ne nuk i thyejmë pilulat në gjysmë

Ekziston një keqkuptim i zakonshëm që nëse presim një pilulë në gjysmë, do të marrim gjysmën e dozës. Kjo nuk është e vërtetë dhe nuk duhet ta bëjmë as për arsye praktike dhe as për arsye ekonomike. Pilulat e vetme që lejohen të priten përgjysmë janë ato që kanë prerje pikërisht për këtë arsye (dhe jo për arsye estetike). Prandaj, çdo tabletë që pritet me thikë ka një prerje, domethënë një vijë që i ndan në gjysmë, ose mund të ketë dy rreshta që i ndajnë në katër. Kjo do të thotë që substanca aktive shpërndahet në mënyrë homogjene në dy ose katër pjesë. Prandaj, nëse e thyejmë atë në gjysmë, do të marrim vërtet gjysmën e dozës.