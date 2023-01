Veliaj mohoi akuzat për mbetjet, reagon Monika Kryemadhi: Hajdut ordiner i Tiranës, Erioni plehrave dorëzon çelësat e bashkisë në 14 maj

Pas deklaratës së kryetarit të bashkisë së Tiranës në një intervistë për televizionin Fax News, reagon Monika Kryemadhi.









Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj ka shprehur gjatë intervistës se aktualisht qyteti paguan për grumbullimin e mbetjeve në landfill shumë më lirë se sa koha kur Bashkia drejtohej nga Koalicioni Meta-Berisha. I pyetur në lidhje me akuzat e opozitës për plehrat, video të cilat i ka publikuar Monika Kryemadhi, Veliaj tha se ata që kanë firmosur kanë qenë ministrat e Ilir Metës. Veliaj gjithashtu dëshmoi se PL dhe ish-LSI i bien prapa plehrave dhe se Iliri me Monikën kanë prishur pazarin brenda shtëpisë dhe tani po lajnë hesapet me njëri-tjetrin.

Kaq mjaftoi që të reagonte dhe Kryemadhi duke e quajtur Veliajn hajdut ordiner të Tiranës. Erioni i plehrave në 14 dorëzon çelësat e bashkisë dhe do t’i përgjigjet drejtësisë ka shtuar Kryemadhi.

Reagimi i Monika Kryemadhit:

Hajduti ordiner i Tiranës që bën si inoçent ka paguar 54 milionë euro për depozitim mbetjesh, ku kontrata parashikon komplet tjetër gjë. E di ai këtë, se ka hedhur firmën vetë, ndaj bën sot si skuth duke ja hedhur fajin të tjerëve.

Ka kaluar 1/3 e periudhës koncesionare, po në këto 7 vjet me lekët e shqiptarëve janë paguar kompani me pronarë të panjohur, ndërsa mbetjet në inceneratorin e Tiranës groposen mjerisht pa u përpunuar, tek gropa ku ndërroi jetë Ardit Gjoklaj.

Ja ku e keni me video se si hajduti ordiner i Tiranës përveçse ju vjedh, edhe ju tall me diferencimin e mbetjeve. Erioni i plehrave në 14 Maj dorëzon çelësat e bashkisë dhe do t’i përgjigjet një për një drejtësisë!