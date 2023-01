Alibeaj i dërgoi letër për Portin e Durrësit/ Komisioneri Varhelyi: Kemi anulluar grantin, koncesionet apo prokupimet duhet të ngrihen mbi parimet e transparencës

Komisioneri Várhelyi i është përgjigjur me një letër deputetit të PD, Enkelejd Alibeaj në lidhje me Portin e Durrësit dhe Durrës Marina Bay and Yacht që do të ndërtohet nga kompania “Symphonie real” me një vlerë prej 2 mld euro.









Komisioneri Várhelyi thekson se të gjitha prokurimet apo koncesionet, përfshirë dhe marrëveshjet mes shteteve apo palëve të treta duhet të ngrihen mbi parimet e transparencës, garës, trajtimit të barabartë dhe jo diskriminimit.

Sakaq shton se Komisioni ka anuluar grantin e mbetur nga WBIF (Fondet Ndërkombëtare për Ballkanin Perëndimor) në lidhje me Portin e Durrësit.