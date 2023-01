Integrimi i Shqipërisë/ Isabel Santos: Përshpejtoni reformat dhe keni një plan konkret, nuk mjafton vetëm çelja e negociatave

Duke folur nga mbledhje e Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian, raporterja për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, Isabel Santos ka vendosur theksin tek roli i madh që do të ketë Kuvendi i Shqipërisë në vijim për rrugën evropiane të vendit.









Santos tha se çelja e negociatave është një momenti i rëndësishëm por Shqipëria duhet të përshpejtojë reformat dhe të ketë një plan konkret për hapat që do të ndërmarrë.

Sakaq theksoi se Shqipëria ka ndërmarrë vendime të rëndësishëm politike por reformat ende nuk kanë përfunduar, ndaj dhe duhet të ketë një punë që nuk rresht kurrë në këtë fushë.

Fjala e plotë:

Integrimi nuk është vetëm qeveria, mazhoranca e jo vetëm procesi teknokratik, por duhet të jetë një proces i thellë shoqëror që përfshin shoqërinë civile e gjithë qytetarët e Shqipërisë. Proces transparent dhe gjithëpërfshirës, vetëm kur gjithë Shqipëria të bëhet bashkë atëherë procesi i integrimit do jetë i suksesshëm. Negociatat e çelura vitin e kaluar kanë qenë moment i rëndësishëm. Ka ardhur koha të përshpejtohen reformat jo të ndalohen ato por të përshpejtohen që Shqipëria të bëhet pararendëse në këtë proces. Ekziston nevoja për një vizion strategjik për rrugën që do ndiqet e një plan konkret për hapat që do merren. Roli i Kuvendit në periudhën e ardhme do jetë tejet i rëndësishëm e unë kuptoj të gjithë hapat që keni marrë për ta përfshirë Kuvendin në këtë proces. Do jetë periudhë shumë intensive legjislative. Ju mund të keni një ecuri të vërtetë për legjislacionin e ri që do hartohet në përputhje me standartet evropiane. Shqipëria ka marrë disa vendime të guximshme politike për të cilat ju përgëzojmë. Reforma gjithëpërfshirëse e sistemit të drejtësisë është një shembull i tillë. Reforma nuk ka përfunduar, unë besoj që si në çdo vend tjetër duhet të kemi një punë që nuk rresht kurrë në këtë fushë. Sistemi gjyqësor është në rrugën e duhur për t’u bërë më i shëndetshëm. GJKKO e SPAK ka treguar që ajo është një organ i besueshëm në luftën kundër korrupsionit, për të arritur ndjekjen penale, hetimin e dënimin e veprave penale të nivelit të lartë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.