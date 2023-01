Julia Fox jeton në një apartament të vogël plot me minj, sepse urren të tregojë pasurinë e saj

Një video e postuar nga Julia Fox që tregon audiencën e saj rreth banesës së saj ka bërë që fansat e saj të shqetësohen për kushtet në të cilat ajo dhe djali i saj 2-vjeçar po jetojnë. Aktorja jeton në një shtëpi të vogël në Nju Jork, së bashku me djalin e saj dhe fryt i dashurisë me ish-bashkëshortin e saj, Peter Artemiev.

Ndërsa dikush mund të priste një apartament më mbresëlënës apo edhe më elegant duke pasur parasysh pasurinë apo famën e saj, Julia Fox tha se zgjodhi rezidencën në fjalë për të dhe djalin e saj sepse nuk i pëlqen “shfaqja e pasurisë”.

“Për mua, personalisht, thjesht nuk më pëlqejnë shfaqjet e tepërta të pasurisë. Paratë më neverisin. Më bëjnë të ndihem nervoze. E dini, veçanërisht njerëzit që kanë shtëpi vërtet të mëdha… është një humbje e madhe kur ka kaq shumë njerëz të pastrehë në këtë vend”, dëgjohet duke thënë ajo në videon që ka postuar në llogarinë e saj personale në TikTok.

Ajo vazhdoi të shpjegoi se i pëlqen të jetojë në atë që ajo e përshkroi si një apartament “të vogël” në Manhatan, ndërsa u kërkoi falje fansave të saj për rrëmujën brenda.

“Unë do t’ju bëj një vizitë në apartament. Mirë, mbase nuk po e bëj edhe aq keq. Mos më gjykoni. E di që është vërtet e çrregullt”, tha ajo në një pikë tjetër të videos.

Madje ajo theksoi se dëshiron që mes saj dhe publikut të ketë transparencë dhe për këtë ka dashur t’u tregojë shtëpinë e saj. “E di që do të më varrosësh. Gjithsesi, shpresoj që ndoshta dikush ta shohë këtë dhe të mendojë ‘ndoshta nuk po e bëj edhe aq keq’, thotë ajo.

Fillimisht ajo ka treguar miqtë e saj online nëpër dhomën e ndenjes së shtëpisë së saj, të cilën e ka kthyer në dhomë gjumi për vete dhe djalin e saj. Në fund të fundit, siç ka treguar ai, ata flenë bashkë.

“Ai dëshiron të jetë në dhomën e mamasë gjatë gjithë kohës. Ai as nuk fle në dhomën e tij. Ai fle në shtrat me mua. Po, ne flemë bashkë. Më padit, nuk më intereson çfarë thua”, dëgjohet të thotë ai në video për komentet që ka gjasa të marrë nga përdorues të ndryshëm.

Sa i përket dhomës së djalit të saj, ajo tani e përdor vetëm si zonë loje. Aktorja ka treguar në video edhe pasqyrën që ka në një nga muret e banesës dhe të cilën ia ka kushtuar miqve të saj që kanë ndërruar jetë.

Julia Fox lives in tiny mice-infested NYC apartment since she doesn’t like wealth https://t.co/0A4ATKqzYC pic.twitter.com/LsIEfPxEhv

— New York Post (@nypost) January 25, 2023