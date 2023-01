Kaluan në Austri 32 kg kokainë dhe 100 kg marijuanë, arrestohen 4 shqiptarë, si ndaheshin punët!

Në pranverën e vitit 2022, pati raportime në rritje nga popullsia se një grup i madh personash merreshin me drogë ilegale në Kufstein të Austrisë. Më pas, Zyra e Policisë Kriminale Shtetërore të Tirolit nisi hetime të gjera, të cilat çuan në ekspozimin e gjithsej 16 të dyshuarve. Në nëntor dhe dhjetor 2022, gjithsej 13 persona u arrestuan gjatë 13 bastisjeve në shtëpi.









E realizuar pjesërisht

Një aksion i gjerë i policisë në muajt e fundit ka zbuluar një grup kriminal të dyshuar për tregtim të lëndëve narkotike në përmasa të mëdha. Në kuadër të kontrolleve të sipërpërmendura të shtëpive në rajone të ndryshme të shtetit të Tirolit, oficerët kanë mundur të sekuestrojnë 26 kilogramë marijuanë, celularë të shumtë dhe një makinë. Vlerësimet supozojnë se autorët kanë kontrabanduar deri në 32 kilogramë kokainë dhe 100 kilogramë marijuanë në territorin federal në dy vitet e fundit. Disa nga të dyshuarit kanë pranuar.

Ndarja e punës

Grupi kriminal, i cili është përgjegjës për trafikun e paligjshëm të drogave në rrethin Kufstein dhe rrethinë, me sa duket punonte në mënyrë shumë të strukturuar. Disa anëtarë kujdeseshin për importin e drogës, ndërsa të tjerët punonin si shitës. Mbi të gjitha, u përzgjodhën njerëz që ishin vetë të varur për të shlyer çdo borxh duke shitur drogë. Një i dyshuar kryesor mësohet se ka kërcënuar edhe debitorët dhe familjet e tyre për t’i detyruar ata të bashkëpunojnë.

Të akuzuarit

16 burra nga mosha 19 deri në 50 vjeç u akuzuan si të lidhur me shitjen e drogës; katër me shtetësi shqiptare, tre me austriake, dy me nënshtetësi turke, italiane dhe maqedonase veriore dhe një me nënshtetësi serbe, boshnjake dhe kosovare.

Vjedhjet në ndërtesat e banimit

Përveç kësaj, tre vjedhje në ndërtesa banimi në ultësirën e Tirolit mësohet se janë nisur nga grupi. Vjedhjet kanë rezultuar në dëme totale prej të paktën 50 mijë eurosh, si dhe janë vjedhur shuma të mëdha parash, armë, ar dhe stoli. 12 nga 13 të arrestuarit i është caktuar masa e paraburgimit, njëri është shpallur në arrati dhe tre të dyshuar të tjerë janë në kërkim. Tashmë janë identifikuar dhe raportuar 20 blerës. Hetimet janë në vazhdim.