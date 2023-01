Kamariere dhe shitëse, kush ishte Georgina Rodriguez para se të takohej me Ronaldon

Georgina Rodriguez është e lumtur në lidhje me Cristiano Ronaldon. Gjysma tjetër e futbollistit jeton ashtu siç mund të ëndërrojnë shumëkush. Pushimet në resorte të shtrenjta, veshje të markave, jahte dhe supermakina… Madje kanë bërë një serial për Georginën, i cili konfirmon statusin e saj të veçantë në botën e të dashurave dhe grave të futbollistëve. Por jeta e Rodriguez nuk ka qenë gjithmonë si një përrallë.









Cila ishte rruga e Georgina para takimit me Cristiano

Georgina lindi në një familje modeste në Argjentinë. Kur vajza ishte një vjeç, nëna e saj spanjolle, vendosi të kthehej në atdheun e saj. Familja u vendos në qytetin e vogël Jaca në veri të Spanjës. Si fëmijë, Georgina ëndërronte të bëhej balerinë. Mjerisht, gjendja financiare e familjes nuk e lejoi vajzën të llogariste në klasa në një shkollë vallëzimi. Georgina duhej të zgjidhte një rrugë tjetër – ajo vendosi të bënte një karrierë në tregtinë e modës.

Cristiano Ronaldo dhe Georgina Rodriguez ndajnë një ndjenjë qëllimi. Edhe Cristiano kishte një fëmijëri të vështirë, por dëshira për sukses dhe puna e palodhur e lejuan të bëhej një nga futbollistët më të mirë në histori. Georgina e kaloi jetën me parime të ngjashme. Kur u rrit, u transferua në Huesca, ku u bë kameriere. Atje vajza nuk qëndroi gjatë – vendi tjetër ishte San Sebastian. Atje, Georgina mori një punë në dyqanin Massimo Dutti. Ajo filloi të fitonte para, por Georgina aspironte për diçka më shumë. Anglia ishte hapi tjetër.

Ronaldo u transferua në Angli në moshën 18-vjeçare. Georgina e bëri atë në moshën 17-vjeçare. Ajo mbërriti në Bristol, ku mori një punë si au pair në familje. Qëllimi kryesor i Rodriguez ishte të mësonte anglisht. Në atë kohë, vajza e kuptoi se për një karrierë të suksesshme në botën e modës, ishte e rëndësishme që ajo të fliste mirë anglisht. Pasi mësoi gjuhën, Georgina u kthye në Spanjë.

Në vitin 2016, Georgina u bë një nëpunëse shitjesh në një dyqan luksoz Gucci në Madrid. Pikërisht këtu zeshkania takoi Cristiano Ronaldon. Disa ditë më vonë, Rodriguez dhe Ronaldo u kryqëzuan përsëri – tashmë në një atmosferë të relaksuar. Georgina tha se ishte e njëjta dashuri me shikim të parë.

Është e vështirë të fshehësh një marrëdhënie për një kohë të gjatë në botën moderne. Kur u zbulua historia e dashurisë së Georgina Rodriguez dhe Cristiano Ronaldo, vajza pati probleme. Tifozët e futbollit erdhën në dyqanin Gucci për të bërë foto dhe për të bërë pyetje. Punëdhënësit e Georgina filluan të shqetësoheshin se vërshimi i fansave në dyqan do të trembte klientët e pasur. Si rezultat, vajza u pushua nga puna – vetëm tetë muaj pasi mori punën e saj të ëndrrave.

Pastaj Georgina mori një punë në dyqanin Prada. Atje historia u përsërit – tifozët e futbollit shtireshin si klientë për të bërë një selfie me shpirtin binjak të Cristiano Ronaldos dhe për të marrë autografin e saj. Vajza duhej të fshihej fjalë për fjalë nga vëmendja e shtuar. Ishte e papajtueshme me punën.

Kohët e fundit, Georgina Rodriguez u shiste veshje të markave klientëve të pasur dhe të famshëm, dhe tani ajo vetë është bërë një personazh i famshëm dhe blen gjëra të shtrenjta. Vajza e Cristiano Ronaldos mund të përballojë gjithçka, por në të njëjtën kohë, ajo nuk dëshiron të ulet në qafën e një futbollisti yll. Një moment tregues ishte sesi gjatë shtatzënisë Georgina shkoi në kurse për kontabilitet financiar. Aty asaj iu fol për menaxhimin e aseteve, taksat dhe detajet ligjore. Ambiciet e Georgina janë shumë më të larta sesa thjesht të shfaqet në kopertinat e revistave dhe të marrë pjesë në ahengje sociale në shoqërinë e Cristiano.

“Më pëlqente të bëja para për veten time. Unë kurrë nuk e lejova veten të më ndihmonin”, tha Georgina dikur.

Ka gjasa që Cristiano Ronaldo dhe Georgina Rodriguez të mos jenë martuar ende, edhe pse thashethemet janë të ndryshme. Dikur, vetë vajza i ka nxitur këto thashetheme duke postuar foto me unazë në rrjetet sociale. Ronaldo dikur foli për dëshirën për t’u martuar me Georgina, por çifti yjor nuk i ndajnë planet e tyre. Me siguri ata do të lidhin ende nyjën në të ardhmen e parashikueshme.

“Nuk është e lehtë të jesh gjysma tjetër e dikujt kaq të famshëm, por nuk do ta ndërroja me botën. Ndjenjat e mia për Cristianon janë më të forta se çdo presion”, tha Georgina.