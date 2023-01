Marrëdhëniet: 3 arsye pse dashuria dështon dhe njerëzit ndahen

E pyesni veten se ku shkuan ndjenjat e këndshme që ju vërshuan në lidhjen tuaj, apo si ka ndryshuar gjithçka aq shumë saqë dashuria mes jush thahet? Psikologu Dr.Jeffrey Bernstein, me një përvojë tridhjetëvjeçare në çështjet e marrëdhënieve, paraqet në artikullin e tij tre fajtorët kryesorë për sa më sipër, ndërsa jep këshilla që mund të shpëtojnë situatën.









Respekti dhe vlerësimi humbasin, si dhe të gjitha ndjenjat pozitive dhe shprehja e tyre.

Kur eksitimi i herës së parë ulet dhe partnerët bëhen të dhënë, marrëdhënia shkon në “automatike” në një farë mënyre dhe rutina e përditshmërisë gëlltit dëshirën për të thënë një fjalë të mirë, për të treguar mirënjohje apo edhe për të pranuar kujdesin që marrim. . Së bashku me këto , dashuria gradualisht bie , vjen neglizhenca dhe në mënyrë të pashmangshme shkëputja.

Rregullojeni: Shmangni kurthin e vetëkënaqësisë dhe, përpara se të merrni si të mirëqenë personin pranë jush, filloni të organizoni takime që të jenë si në ditët e para të eksitimit dhe përpiquni të tregoni respektin dhe vlerësimin tuaj.

U hap ‘thesi’ i mendimeve toksike

Me kalimin e kohës kur partnerët fillojnë të flasin hapur për ankthet e tyre, një ndjenjë frike nga kritikat ose refuzimet e mundshme nga partneri fillon t’i pushtojë dhe, në mbrojtje, ata do të ngrenë mure ose do të lënë mendimet toksike të derdhen . Duke fajësuar për çdo gjë personin tjetër, duke vënë në dukje të gjitha aspektet negative të karakterit të tyre ose kërkesat e paarsyeshme që ata të dinë se çfarë mendojmë ose ndjejmë, do të fillojnë të helmojnë marrëdhënien.

Rregullojeni: Megjithëse manifestime të tilla zakonisht fshehin copëza të së vërtetës, ato nuk pushojnë së punuari në mënyrë shkatërruese për marrëdhënien. Përqendrohuni në gjërat pozitive të njëri-tjetrit për të mbajtur një komunikim të mirë, për të përballuar problemet së bashku dhe për t’u afruar. ” Menaxhimi i mendimeve toksike dhe gjetja e mënyrave për të vazhduar të vlerësoni partnerin tuaj është sekreti për një marrëdhënie të qëndrueshme të lumtur “, thotë Dr. Bernstein.

Mospërputhja e karaktereve

Kur pluhuri magjik i dashurisë “ulet” dhe tani partnerët e shohin njëri-tjetrin qartë, mund të kuptojnë se nuk janë aq të përputhshëm. Hulumtimet tregojnë se çiftet me stile jetese, vlera dhe prejardhje të ngjashme priren të përjetojnë kënaqësi më të qëndrueshme, shoqëri, intimitet dhe dashuri dhe kanë më pak gjasa të ndahen. Çfarë ndodh kur rezulton se mungon sa më sipër?

Rregullojeni: Sekreti qëndron në fleksibilitetin dhe gatishmërinë e partnerëve për të ndërtuar ura komunikimi ose për të identifikuar pikat e kontaktit. Nëse p.sh. njëri nga të dy preferon “ushqimin shpirtëror” dhe dëshiron të lexojë libra, ai mund të kërkojë një klub librash dhe të mos kërkojë nga partneri i tij që të lexojë. Përkatësisht për ushtrime, ai mund të shkojë në palestër ose të bie dakord për një shëtitje të përbashkët që është një aktivitet fizik dhe i jep çiftit mundësinë për të folur. Dhe kërkoni gjëra dhe interesa për të cilat nuk keni qenë në dijeni, por në fund të fundit janë të zakonshme dhe veprojnë si “ngjitës” për marrëdhënien.