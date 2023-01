‘Ne nderojmë historitë e tyre’/ Ambasada e SHBA shpërndan mesazhin e Bidenit për Holokaustin: Do vazhdojmë të mbrojmë vlerat tona themelore

Sot më 27 janar e gjithë bota përkujton ditën ndërkombëtare te Holokausit, në nder të viktimave dhe familjet e tyre.









Ambasada e SHBA-së në Shqipëri po ashtu ka reaguar në lidhje me këtë ngjarje, ku përmes një postimi në rrjetet sociale shkruan se brezat që do të vijnë do mbrojnë vlerat themelore të një kombi.

Ky ka qenë mesazhi i presidentit amerikan Joe Biden që Ambasada e ka rishpërndarë, ku theksohet se SHBA nderon historinë e viktimave të Holokausit dhe se bota po përballet vazhdimisht me urrejtje e gënjeshtra që sjellin kapituj të këqij në historinë njerëzore.