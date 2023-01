Skandali ‘Gonigal’/ Meta thirrje deputetëve: Mos mbuloni Edi Ramën por respektoni Kushtetutën! Korruptoi zyrtarin e lartë për të minuar demokracinë

Kreu i Pl, Ilir Meta ka reaguar sërish për skandalin ‘MC Gonigal’, lidhur me ish-zyrtarin e FBI të arrestuar në SHBA, i cili akuzohet se ka marrë 225 mijë dollarë amerikanë për çështje të lidhura me Shqipërinë dhe ka zhvilluar takime të fshehta me kryeministrin Edi Rama.









Përmes një postimi në ‘Facebook’, Meta shkruan se hetimi i kësaj çështje është shumë i rëndësishëm, pasi Rama ka shkelur rëndë Kushtetutën.

Sakaq thekson se bllokimi i komisionit hetimor parlamentar kërkon që të komprometojë pluralizmin në vend. Ndër të tjera ai shton se deputetët nuk duhet të mbulojnë skandalet e kryeministrit por të respektojnë Kushtetutën.

Postimi i plotë:

Përdorimi i McGonigal në mënyrë të paligjshme dhe korruptive nga Edi Rama në postin e Kryeministrit të Shqipërisë kundër opozitës dhe kundërshtarëve të tij politikë është shumë flagrant. Ndaj hetimi i kësaj çështje nga SHBA është shumë i rëndësishëm për të zbardhur këtë ngjarje të rëndë. Edhe më i domosdoshëm është hetimi i veprimeve antikushtetuese, të paligjshme dhe mafioze nga Edi Rama, i cili e përdhosi zyrën e Kryeministrit duke joshur e korruptuar zyrtarë të lartë të huaj për të porositur investigime ndaj kundërshtarëve politikë me qëllim shkatërrimin e pluralizmit politik dhe instalimin e plotë të narkoshtetit dhe kleptokracisë. Edi Rama nuk është vetëm në konflikt interesi me detyrën e Kryeministrit por ka shkelur rëndë Kushtetutën e vendit duke shfrytëzuar postin e Kryeministrit dhe përdorur korrupsionin ndaj zyrtarëve të huaj për të minuar demokracinë dhe pluralizmin politik në vend. Bllokimi i komisionit hetimor parlamentar është një përpjekje e pashpresë për të relativizuar këtë komplot të tij kundër demokracisë dhe pluralizmit politik. U bëj thirrje deputetëve të mos sillen më si kukulla për të mbuluar skandalet e Edi Ramës por të shpëtojnë dinjitetin e tyre duke respektuar Kushtetutën dhe Rregulloren e Kuvendit.

Asgjë nuk do ta ndalë zbardhjen e “Ramagate” në vendin tonë dhe vendosjen para ligjit të kësaj bande manipulatorësh! Ja dhe zyrtarët “antikorrupsion” që u kthyen në ortakë të regjimit më të korruptuar në Europë dhe u përdorën kundër opozitës dhe demokracisë në Shqipëri!