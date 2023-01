“Ato bijë k… me BMW”, përgjimet zbardhin bisedat mes anëtarëve të grupit kriminal të trafikut të drogës ku u arrestuan 15 persona: Ai del me femra, gjëra

Të tjera detaje kanë dalë mbi operacionin e SPAK, policisë shqiptare dhe Antimafias Italiane, që çoi në arrestimin e 15 personave të akuzuar për trafik të lëndëve nakotike përmes Shqipërisë dhe Italisë.









Gazetarja Klodiana Lala ka siguruar për BalkanWeb dosjen e plotë hetimore të prokurorisë ku jepen detaje mbi mënyrën se si funksiononte grupi kriminal.

Në dosjen hetimore tregohen disa pjesë nga bisedat mes anëtarëve të grupit krimianl dhe përgjimet ambientale dhe telefonike që janë bërë për të çuar pas hekurave anëtarët e organizatës.

Ttafikantët i trembeshin arrestimeve nga policia, teksa i cilësonin këta të fundit me nofkën “të zinjtë”.

Më poshtë tregohet edhe përgjimi i një bisede në makinë mes tre shqiptarëve, pjesë e këtij rrjeti trafiku droge, konkretisht të shtetasve Gjergj Luli, Lorenc Arapi dhe Rigel Dokja.

Kujtojmë se ky rrjet dyshohet se përbëhet nga 119 persona, ndërsa ka pasur arrestime të tyre në periudha të ndryshme kohore.

PËRGJIMET:

Lorenc Arapi: Shko! Fajin e kanë kartat e kreditit

Gjergji Luli: Por ne nuk e përdorim atë kartë krediti

Lorenc Arapi: E përdor..

Gjergj Luli: Po pse e përdorni? Njeri i parave

Lorenc Arapi: Shko, shko!

Gjergji Luli: Ku?

Lorenc Arapi: Urgnano

Gjergj Luli: Çfarë pe?

Lorenc Arapi: Pashë na dy djem, mbeta i habitur se i pashë këtu. Unë sapo kam ardhur. Unë kam ardhur tani, kam fjetur vetëm një orë që nga mbrëmja. E pashë nga cepi i pasqyrës. E pashë përsëri, mbeta i habitur. Në fakt mora rrugën nga pas. Sido që të jetë, mos më lër jashtë makinës. Unë shkoj në këmbë. Më ler më larg në anën e frutave. Në rregull? Ti shko merr rrugën përtej

Gjergji Luli: Apo do të të lë në Urgano?

Lorenc Arapi: Po më ler në Urgnano. Më lanë përshtypje ato bij k…. me një BMW të zezë 320

Gjergji Luli: Ndaj më dëgjo tani…dua të të lë një detyrë se nuk të flas me Mirin (Saimir Prengën) e di?

Gjergji Luli: Ktë shok e kemi. se ka një shok këtu me ne…ka ardhur për qejf…ti e di festat, etj…e hyr e di e di ti më…

Lorenc Arapi: po po

Gjergji Luli: Duhet t’i thuash ‘Miri rri në shtëpi’

Lorenc Arapi: I shkruaj

Gjergji Luli: Shkruaj ja lë si detyrë se e di si jam unë ta tregova. Unë rri në shtëpi gjithë ditën

Lorenc Arapi: Shiko mbrapa aman

Gjergji Luli: Po shkoj, mos ki merak (Arapi i tregon rrugën, vazhdojnë të flasin për cigaret deri në orën 14:50)

Lorenc Arapi: Mbani sytë hapur, ju them sinqerisht! Kini kujdes djema!

Gjergji Luli: Tani nuk keni parë asnjë lëvizje atje lart

Lorenc Arapi: Ku?

Gjergji Luli: Në Spanjë

Lorenc Arapi: Nuk kam parë gjë, edhe atje është bërë lëmsh

Gjergj Luli: Është më shumë rrëmujë atje

Lorenc Arapi: Merre këtë (Ndoshta një telefon) dhe le të dalë një. Le të dalë dikush, ulemi në tavolinë, diskutojnë mirë gjërat dhe thjesht nuk flasim ok?

Gjergji Luli: Nuk është problem

Lorenc Arapi: Vëllai im i vogël nuk e di që jam këtu. Vëllai im i vogël (Mariglen)

Gjergji Luli: As ne nuk kemi folur. Isha në Shqipëri dhe kur erdha këtu e mora vesh

Lorenc Arapi: Do të të shkruaj këtu një orë më parë (Me zë të ulët) të shtunën duhet të vish këtu…një orë më parë të them, shko vëlla

Gjergj Luli: PO ok. Ku i pe më parë ato (BMË e zezë)?

Lorenc Arapi: i pashë në këtë rrethrrotullimin këtu, kur erdhëm këtu. Ne shkuam pas tij. Unë e ndoqa atë…

Gjergji Luli: Ku shkuan?

Lorenc Arapi: Ikën. Ky Miri nuk ruhet fare?

Gjergji Luli: Fare Ne u ‘dogjëm’ me këtë gjë. Ose do të mësojmë nga kjo, ose do të shkojmë në djall.

Lorenc Arapi: E pakuptueshme një makinë përpara dhe një mbrapa dhe hajdeni. Ok? Kështu duhet të bëni…deri në Brescia. Sapo kisha ardhur, 100 i sigurt.

Gjergji Luli: Në makinë ju? E vure prapë makinën?

Lorenc Arapi: Kam paguar unazën nga lindja

Gjergji Luli: harroje mos përdor as…për Brescia?

Lorenc Arapi: Po për Brescia-n

Gjergji Luli: Hajde se e shoh unë

Lorenc Arapi: Kam fjetur vetëm një orë..Isha në makinë si qen për të ardhur këtu sepse nuk mund ta bëja ndryshe sepse e kisha mbaruar dhe mund t’i dërgoja dhe lekët direkt. Nuk e dimë se si ta bëj më…dhe atje nga ju…kur do t’ju tregojë ku është dhe unë do të shkoj ta marr.

Gjergj Luli: Po ma jep adresën e saktë që po vij atje…

Lorenc Arapi: Por unë do t’ju jap adresën e saktë të qytetit, por jo ku jetoj

Gjergji Luli: Jo ku jeton ti? Qendër apo diçka

Lorenc Arapi: Sa e çuditshme!

Gjergji Luli: Ishte nga Austria inc apo jo?

Lorenc Arapi: Nuk e di…

Gjergji Luli: Po Puka çfarë tha?

Lorenc Arapi: Ai i Pukës tha se është 5 llojësh

Gjergj Luli: Ai shoku më tha mos i mbaj këto por…

Lorenc Arapi: nesër e keni atje (Kamionistin). Nesër në mbrëmje ose pasnesër në mëngjes, me qetësi e dashuri

Gjergji Luli: Nesër në mbrëmje apo pasnesër në mëngjes?

Lorenc Arapi: Po

Gjergji Luli: Këtu nuk ke as shtëpi, as gjë

Lorenc Arapi: Jo nuk kam asgjë

Gjergji Luli: Po ça problemi keni?

Lorenc Arapi: Jo jo unë nuk bëj një dreq, nuk po vi më. Kam njërëz të tjerë këtu. Nuk është se ajo makinë nga ndonjë GPS dhe më ndajnë para se të shkoj në kufi. Këto….

Gjergji Luli: Po jo më shumë.

Lorenc Arapi: Ata po shikonin, nuk e di mund të jetë dhe një alarm i rremë. E dini?

Gjergji Luli: Sigurisht!

Lorenc Arapi: Jam i fiksuar

Gjergj Luli: Por para se të ikësh bëj një xhiro

Lorenc Arapi: Jam i lodhur i dashur. Nëse shkoj tani jam në Francë nga ora 7 dhe fle aty. E dini?

Gjergj Luli: Po. Ke ardhur vetëm?

Lorenc Arapi: Po vetëm, pa gruan. Sa e çuditshme…

Gjergj Luli: Ku e ka shtëpinë?

Lorend Arapi: Le të shpresojmë se është shtëpia. Nuk i thash asgjë askujt. Vetëm Mirit i kam shkuar më parë

Gjergj Luli: Drejt?

Lorenc Arapi: Po, drejt!

Gjergj Luli: Kutu?

Lorenc Arapi: Shpresojmë të ketë dikë. (Zbret nga makina dhe më pas afrohet dy minuta më vonë. Flet me një person jashtë makinës)

Lorend Arapi: Doli për pazar dy minuta dhe shkoi te Conad. (Rigeli, kushëriri)

Gjergj Luli: Jepi çantën, apo nuk dëshiron që t’ja tregosh?! Ku është conad?

Lorenc Arapi: Conad është këtu. Bëj një xhiro se ndoshta e gjejmë një rrugë. Unë ja jap atij/asaj në rrugë. Kemi gabuar me këto makina. Janë shumë të mira. E di sa gabime kishim?! Gabime të pafalshme. Nuk mora numër telefoni. Numrin tjetër e kam lënë aty. Pas saj kam vetëm pgp.

Gjergj Luli: Ah

Lorenc Arapi: Kupton?! Ja conad shko drejt. E di se ku është conad, por nuk e di se me kë ka shkuar. Me burrin apo në këmbë?! Unë kisha njerëz prapa më parë. Nuk është e mundur. Ai (Rigeli) është fëmijë. Nuk e di shumë mirë. Më tha se është nga Conadi, por ne nuk e dimë. Lorend vëlla mos u shqetëso se nuk ke asnjë problem, se po të kishe diçka….

Gjergj Luli: Po të kishim diçka do na kishin thyer tani.

Lorenc Arapi: Conad është aty, shko, shko. Hyr në conad dhe shko a është brenda. Të fala Mirit (Saimir Pregës). Ai del, ti me femra, gjera…i thashë. Mos i thuaj që të thash.

Lorenc Arapi: Jo jo, nëse jo ja jap (çantën me lekë) djalit.