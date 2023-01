Barcelonës i mjafton vetëm Pedri, merr fitoren e radhës ndaj Gironës

Barcelona ka marrë fitoren e radhës në kampionat. Këtë herë, ekipi i drejtuar nga Xavi ka triumfuar 0-1 në fushën e Gironës. Për të marrë 3 pikët në shtëpi për katalanasit ka mjaftuar një aksion model në minutën e 61-të, i finalizuar nga Pedri.









Barcelona kryeson kampionatin me 47 pikë, 6 pikë më shumë sesa Real Madrid i vendit të dytë. Ndeshja e radhës është ndaj Betis, po jashtë shtëpie. Girona renditet në vendin e 12-të me 21 pikë dhe do tentojë deri në fund që të sigurojë qëndrimin në elitë.