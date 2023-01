EMRAT/ Punonin në fermë kanabisi me vlerë 1 milion paund, arrestohen shqiptarët në Angli

Dy shqiptar janë arrestuar në Britani, pasi kultivonin lëndë narkotik.

Mediat e huaja bëjnë me dije se në pranga kanë rënë shtetasit Zef Gjoka dhe Dritan Mrozi. Gjoka u dënua me 3 vite burg ndërsa Mrozi me 2 vjet.









Mësohet se në banesën e shqiptarëve janë gjetur 11 mijë bimë të kultivuara me vlerë 1 milion paund teka kishin modifikuar një magazinë në ‘fermë kanabisi’. Bëhet me dije se ferma e kanabisit ishte ndërtuar para se Zef Gjoka të shkonte në Britani dhe se ai punoi si kujdeset për të mbledhur para për të ndihmuar familjen e tij.

Në seancën gjyqësore, avokati i Gjokës u shpreh se klienti i tij kishte një vëlla dhe baba në Shqipëri dhe se ai erdhi në Britani me shpresën për të gjetur punë dhe për të pasur një jetë më të mirë. Më tej ta se 35-vjeçari ka punuar në sektorin e ndërtimit, por për shkak se nuk kishte leje punë, nuk ishte në gjende që të bënte këtë punë.