Festohet globalisht çdo 28 janar! Pse është e rëndësishme Dita e Privatësisë dhe çfarë nënshkroi Këshilli i Europës në 2006-ën?

Të dhënat personale të njerëzve përpunohen çdo sekondë në punë, në marrëdhëniet e tyre me autoritetet publike, në fushën e shëndetësisë, kur blejnë mallra apo shërbime, kur udhëtojnë apo lundrojnë në internet. Individët në përgjithësi nuk janë të njohur me rreziqet që lidhen me mbrojtjen e të dhënave të tyre personale dhe të drejtave të tyre në këtë drejtim. Ata rrallë janë të vetëdijshëm se çfarë mund të bëjnë nëse konsiderojnë se të drejtat e tyre janë shkelur, ose për rolin e agjencive kombëtare për mbrojtjen e të dhënave.









Më 26 prill 2006, Këshilli i Evropës vendosi të nisë një Ditë të Mbrojtjes së të Dhënave që do të festohet çdo vit më 28 janar, datë në të cilën u hap për nënshkrim konventa e Këshillit të Evropës për mbrojtjen e të dhënave, e njohur si “Konventa 108”. Dita e Mbrojtjes së të Dhënave tani festohet globalisht dhe quhet Dita e Privatësisë jashtë Evropës.

Në këtë datë, qeveritë, parlamentet, organet kombëtare të mbrojtjes së të dhënave dhe aktorë të tjerë kryejnë aktivitete për të rritur ndërgjegjësimin për të drejtat për mbrojtjen e të dhënave personale dhe privatësinë. Këto mund të përfshijnë fushata që synojnë publikun e gjerë, projekte arsimore për mësues dhe studentë, dyer të hapura në agjencitë e mbrojtjes së të dhënave dhe konferenca.

Konventa e modernizuar, ende jo në fuqi, bazohet në arritjet e “Konventës 108” të vitit 1981, e cila sot është i vetmi instrument ndërkombëtar, shumëpalësh dhe ligjërisht detyrues për mbrojtjen e privatësisë dhe të dhënave personale. Ajo ka 55 parti dhe 36 vëzhgues.