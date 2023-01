Pas marrëveshjes për tanket/ Zyrtari i BE-së: Putinin tashmë ka ‘shpallur luftë’ kundër NATO-s dhe Perëndimit

Presidenti rus Vladimir Putin është tani në “luftë kundër NATO-s dhe Perëndimit”, ka paralajmëruar një zyrtar i BE-së. Stefano Sannino ka frikë se marrëveshja “që ndryshoi lojën” midis liderëve perëndimorë për të dorëzuar tanke në fushëbetejën në Ukrainë do të ndezë një hakmarrje potencialisht shkatërruese nga Rusia, raporton media e huaj Star Daily.









Sannino, sekretari i përgjithshëm i Shërbimit Evropian të Veprimit të Jashtëm të BE-së akuzoi gjithashtu Rusinë për fillimin e “sulmeve pa dallim” që mund të drejtohen kundër civilëve, dhe jo vetëm ndaj objektivave ushtarakë. Për tanket e dhëna nga Perëndimi, Sannino tha: “Ky zhvillim është vetëm një evolucion i situatës dhe i mënyrës se si Rusia filloi ta çonte luftën në një fazë tjetër”. Rusia thotë se SHBA-të mbajnë çelësin për t’i dhënë fund luftës. Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov akuzoi presidentin Joe Biden për “dërgimin e armëve në Ukrainë” në vend që të promovonte një marrëveshje armëpushimi.

Oleksandr Musiyenko, kreu i Qendrës së Kërkimeve Ushtarake dhe Strategjike, pretendoi se forcat ruse po mbaronin burimet. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka paralajmëruar se Rusia dhe NATO po i afrohen rrezikshëm një lufte gjithëpërfshirëse dhe zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov u ka thënë gazetarëve se tensionet ndërkombëtare ishin “me të vërtetë alarmante”. Megjithëse grupi i shkencëtarëve bërthamorë tha se kërcënimet e Putinit ishin arsyeja kryesore për të qenë më afër asgjësimit bërthamor se në çdo moment të historisë.

“Është me të vërtetë jashtëzakonisht alarmante dhe nuk ka asnjë shenjë të de-përshkallëzimit, duke pasur parasysh politikën që është miratuar nga Aleanca e Atlantikut të Veriut dhe autoritetet amerikane,” tha ai.

Sipas një burimi të brendshëm të Kremlinit duke folur për kanalin Telegram, tha se Vladimir Putin mund të shkaktojë një luftë bërthamore, sepse me shëndetin e tij jo të mirë nuk ka asgjë për të humbur. Udhëheqësi rus po vuan nga “dobësia, marramendja dhe mungesa e oreksit” të shkaktuara nga terapia me ilaçe për një sëmundje të rëndë, tha burimi. Terapia me ilaçe për sëmundjen e Putinit madje nxiti sulmin e tij ndaj Ukrainës, thotë burimi. Burimi thotë se gjithashtu se “lufta ekziston në kokën e një njeriu të sëmurë përfundimisht me një psikikë të shqetësuar, i cili po përpiqet të marrë sa më shumë njerëz me vete në një “parajsë” mitike.” Sipas burimeve, trajtimi ka një efekt të dëmshëm në “gjendjen e tij psiko-emocionale”, gjë që mund ta shtyjë atë të lëshojë kërcënime më të tmerrshme. Zëdhënësi i propagandës ruse, Vladimir Solovyov, i ka bërë thirrje Putinit të nisë sulme bërthamore ndaj Britanisë, Francës dhe Polonisë. Disa burime pohojnë se Putini, i cili është i sëmurë, nuk ka asgjë për të humbur duke nisur një sulm ndaj Perëndimit. Raportet kanë pohuar se Putin vuan nga kanceri i pankreasit dhe sëmundja e Parkinsonit në fazën e hershme. Në fillim të këtij muaji, shefi i spiunazhit të Ukrainës pretendoi se Putini “do të vdesë shumë shpejt nga kanceri”, ndërsa krimineli i kërkuar i luftës Igor Girkin parashikon se lideri rus mund të rrëzohet në një luftë masive civile.