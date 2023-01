Receta të shëndetshme për nepsin e shtatzënave

Nëse po kërkoni një recetë të shëndetshme për nepsin e shtatzënave atëherë ne sjellim për ju disa sugjerime.









Së pari duhet të kuptojmë se çfarë vlen më shumë për shëndetin e nënës dhe të foshnjës. Ndaj shtatzënat duhet të ushqehen mirë dhe të ‘ngopin nepsin’ por dhe foshnjës së tyre t’i ofrojnë ushqimet më të mira të mundshme. Dhe ato gjithashtu duan burritos. Rekomandohet një ushqim i shijshëm dhe me karbohidrate.

Receta nr 1:

Qull hashureje, pasi ka vlera të mëdha sidomos në tremujorin e parë.

1 filxhan kokrra hashure

4 gota qumësht bajame të pa ëmbëlsuar

2 lugë gjelle mjaltë

1 lugë çaji kripë

1 lugë çaji pluhur vanilje

¼ filxhan fara chia

¼ filxhan fara të shtypura të lirit

Përgatitja:

Fillimisht përzieni kokrrat e hashures, qumështin e bajames, mjaltin, kripën, pluhurin e vaniljes dhe 2 gota ujë në një tenxhere me zjarr të ngadaltë. Vendoseni në temperaturë shumë të ulët dhe lëreni të ziejë për 8 orë. Trazojeni për disa minuta deri sa të trashet lëngu. Pastaj shtoni farat chia dhe farat e lirit. Sipër hidhni banane, arra dhe kanelle.

Receta nr 2

Sanduiç me qofte perimesh dhe brokoli

1/2 qepë e bardhë

6 thelpinj hudhër

6 lugë vaj ulliri

1 lugë çaji kripë

panxhar të gatuar

Kërpudha kremini

Kungull i njomë me madhësi të mesme

1 lugë çaji rigon të thatë

1 lugë çaji fara kopër

½ mish viçi

¼ filxhan Parmixhan të integruar

¼ filxhan thërrime buke (pa gluten)

1 kavanoz salcë marinara

Brokol i zier

Përgatitja:

Skuqni qepën dhe hudhrën me 3 lugë vaj ulliri në tigan dhe me një majë luge kripë, ku do të shtoni panxharin, kërpudhat dhe kungullin e njomë. Gatuajeni për rreth 10 minuta, derisa të gjitha aromat të jenë shkrirë. Hiqeni nga zjarri dhe lëreni të ftohet dhe më pas shtoni mishin e grirë të viçit, parmixhanin, thërrimet e bukës dhe kripën në një tas. Pasi të jetë ftohur mirë, shtoni përzierjen e panxharit. Përziejini butësisht dhe formoni në qoftet. Në një tenxhere ngrohni 3 lugë gjelle vaj ulliri dhe shtoni qoftet. Pasi të jenë skuqur shtoni salcën marinara në tigan. Mbulojini dhe lërini të ziejnë për rreth 30 minuta. Nga ana tjetër, kaurdisni për rreth 8 minuta, duke e trazuar herë pas here. Pastaj shtoni hudhrat dhe lëreni të gatuhet për 5 minuta. Gjithë përbërjet, sipas dëshirën futini në një bukë sanduiçi.