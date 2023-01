“Vuçiç e ka humbur Kosovën”/ Ish-presidenti i Serbisë: Nuk do ta nënshkruaja propozimin franko-gjerman

Ish-presidenti i Serbisë dhe kryetari i Partisë Socialdemokrate, Boris Tadiç, tha se nuk do ta nënshkruante propozimin franko-gjerman për Kosovën dhe se qeveria aktuale ka përgjegjësi historike për zgjidhjen e çështjes së Kosovës.









Ai vuri në dukje se absurdi më i madh është se pushteti i Vuçiçit e humbi Kosovën në paqe.

Tadiç tha se përgjegjësia e këtij pushteti për pozitën e Serbisë sot në kontekstin e zgjidhjes së çështjes së Kosovës është e madhe “nëse merret parasysh se të njëjtat opsione kanë qenë në pushtet në vitet nëntëdhjetë, sigurisht që mund të flasim për përgjegjësi historike”.

“Natyrisht, e kam parasysh se përgjegjësinë më të madhe historike e kanë ata që kanë mundur të vendosin për këtë çështje para viteve 1990, e sidomos para Kushtetutës së vitit 1974. Gjatë viteve 1990 Serbia e humbi Kosovën në luftë, dhe është absurde që e ka humbur në dekadën e fundit dhe në paqe”.

Ai theksoi se “vetëm gjatë qeverisjes sonë arritëm të mbrojmë në paqe atë që nuk u humb në luftë, edhe pse në kohën tonë ishte shpallur zyrtarisht pavarësia e Kosovës. Paradoksi historik apo ligjshmëria, varësisht nga këndvështrimi, është se të ashtuquajturat forca nacionaliste dhe patriotike ishin më së paku mbrojtëse ndaj interesave patriotike, ndërsa ne, që akuzoheshim për tradhti, dolëm të ishim i vetmi opsion vërtet patriotik”.

I pyetur nga “Nova.rs” se çfarë do të bënte, tani kur është në tavolinë propozim evropian, të cilin Serbia duhet ta nënshkruajë deri në verë, nëse do ta nënshkruante, Tadiç tha se do të ishte e papërgjegjshme që t’i përgjigjej kësaj pyetjeje, “ndërkohë që ende nuk e dimë tekstin përfundimtar që do të ofrohet për nënshkrim, dhe jo vetëm për balonat provues”.